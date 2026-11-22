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Premier point pour Paolo Zanetti depuis son arrivée sur le banc de l’Udinese, en remplacement de Kosta Runjaic, limogé. À Bologne, l’Udinese a d’abord été menée après le but de Nadir Zortea, avant d’égaliser grâce à Nicolò Zaniolo, aligné au coup d’envoi en faux neuf en raison de l’absence sur blessure de Keinan Devis.

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur du club frioulan a fait le point sur l’état de santé de l’avant-centre. « Il faudra évaluer son état jour après jour, car il a rechuté à un endroit différent de celui touché par son précédent problème physique. Il faut lui laisser le temps de revenir pour pouvoir compter sur lui au moment le plus important de la saison. Nous devrons compenser une absence importante. »

Pour Zanetti, Davis est un élément clé dans la lutte pour le maintien. Voilà pourquoi l’Anglais de 28 ans aura tout le temps nécessaire pour se rétablir à 100 % et éviter ainsi de nouvelles rechutes. « Davis est très fort, mais je préfère qu’il guérisse complètement. Je ne veux pas envisager de disputer la deuxième partie de saison sans attaquant. »

Depuis le début de la saison, le joueur né en 1998 n’avait manqué qu’un autre match : celui de l’ouverture du championnat, le 22 août dernier, à cause d’une fatigue musculaire. Il avait fait son retour dès la rencontre suivante. Depuis, Davis a alterné le bon et le moins bon : seulement deux passes décisives et aucun but à son actif. Aucun délai de retour n’a été communiqué pour le moment.

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Le staff médical du club suivra l’état du joueur et établira un calendrier de reprise à partir des examens qu’il a passés. L’absence de Davis est, quoi qu’il en soit, un coup dur pour l’Udinese, désormais empêtrée dans la lutte pour éviter la relégation.

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L’Udinese avait bien commencé la saison en tenant Côme en échec et en s’attirant les compliments de Cesc Fabregas (« on dirait une équipe de Premier League »), avant de battre Monza.

Depuis, une série de résultats en deçà des attentes, avec sept défaites et un nul, a poussé la direction à changer d’entraîneur et à faire appel à Zanetti.

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À ses yeux, la prestation de ce jour est encourageante et permettra d’aborder les prochains matches avec davantage de confiance. « La semaine n’a pas été facile : ils restaient sur quatre victoires et étaient portés par l’euphorie. Le moindre détail pouvait nous précipiter dans le gouffre. Il fallait donc en faire un peu plus, et les joueurs l’ont fait », a déclaré l’entraîneur en conférence de presse.

« Nous avons réduit notre arrogance et élevé notre niveau d’humilité. L’Udinese est bien vivante et ce résultat est un bon début pour construire ensemble un très bel avenir. »