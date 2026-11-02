Udinese, c’est officiel : Runjaic limogé, Zanetti le remplace

Après plusieurs jours d’intense réflexion, l’Udinese a décidé de démettre l’entraîneur Kosta Runjaic de ses fonctions à la tête de l’équipe première. Le technicien fait les frais des mauvais résultats de ce début de saison : 8 matches consécutifs sans victoire, et un unique succès en championnat qui remonte déjà au 29 août, face à Monza.

La séparation a été officiellement annoncée aujourd’hui, tout comme la signature de Paolo Zanetti en tant que nouvel entraîneur.

LE COMMUNIQUÉ CONCERNANT RUNJAIC : « L’Udinese Calcio annonce avoir démis Kosta Runjaic de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première. Les chemins du technicien et de l’Udinese se séparent après plus de deux ans marqués par la réalisation d’objectifs importants. Le club remercie chaleureusement Kosta et ses collaborateurs Małecki et Trukan, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. »

LE COMMUNIQUÉ CONCERNANT ZANETTI : « L’Udinese Calcio est heureux d’annoncer avoir confié les rênes de l’équipe première à Paolo Zanetti. Il a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2027.

Prochains matchs VEN Serie A 14:45 UDI

Né à Valdagno, dans la province de Vicence, le 16 décembre 1982, Zanetti a été footballeur, portant notamment les maillots du Torino et de l’Atalanta. Il compte également cinq sélections avec l’équipe d’Italie des moins de 21 ans. Après avoir raccroché les crampons, il s’est immédiatement lancé dans une carrière d’entraîneur, prenant les rênes de l’équipe Berretti de la Reggiana à seulement 33 ans. Son parcours dans le football professionnel commence lors de la saison 2017/2018 à la tête du Südtirol. Les résultats importants qu’il y obtient lui valent, après deux saisons à Bolzano, d’être appelé par l’Ascoli en Serie B. La saison de la consécration est celle de 2020/2021, lorsqu’il mène le Venezia à la montée en Serie A, ramenant le club dans l’élite après 19 ans d’absence. Zanetti reste sur le banc du Venezia la saison suivante, avant de rejoindre l’Empoli, avec lequel il assure un maintien sans difficulté lors de l’exercice 2022/2023. Sa dernière expérience en Serie A se déroule sur le banc du Vérone, qu’il mène à la quatorzième place lors de la saison 2024/2025 et où il reste jusqu’en février 2026.

Un nouveau défi s’ouvre désormais pour Paolo Zanetti : diriger l’Udinese et entamer un nouveau chapitre de sa carrière au sein du club.

Le nouvel entraîneur dirigera sa première séance d’entraînement demain après-midi. Sa conférence de presse de présentation se tiendra mercredi à 15 h. »