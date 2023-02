Turquie : Christian Atsu, l'inquiétude grandit

Joueur d'Hatayspor, Christian Atsu est actuellement sous les décombres après les tremblements de Terre en Turquie.

La Turquie et la Syrie sont sous le choc. Ce lundi à 4h17, un séisme de magnitude 7,8 a frappé le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie, suivi d'un autre tremblement de terre de magnitude 7,5 en Turquie quelques heures plus tard. Le bilan matériel et humain est lourd, très lourd. En ce début de soirée, le bilan fait état d'au moins 2600 morts (environ 1600 en Turquie et 1000 en Syrie) et près de 3500 immeubles qui se seraient effondrés.

Un joueur turc décédé, Atsu porté disparu

Parmi les victimes, le corps d'Eyüp Türkaslan, gardien de 28 ans qui évoluait au Yeni Malatyaspor, a été retrouvé sans vie. Et depuis quelques heures, l'inquiétude grandit pour Christian Atsu (31 ans). Formé à Porto, l'international ghanéen (63 sélections, 10 buts) passé par Chelsea, Everton ou encore Newcastle avait rejoint le club turc d'Hatayspor au mois de septembre 2022. Dimanche, Atsu n'a disputé que son 4ème match sous ses nouvelles couleurs et y a même inscrit son premier but.

Mais au lendemain de ce but victorieux dans les dernières secondes du match contre Kasimpasa, le joueur de 31 ans a été l'une des victimes collatérales des tremblements de terre d'après le média turc Star. Et d'après la presse locale, il est actuellement porté disparu, tout comme Taner Savut, directeur sportif du club. Volkan Demire, entraîneur d'Hatauspor, a lancé un appel à l'aide. sur son compte Instagram.