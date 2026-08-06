Turkish Airlines annonce une surprise aux Égyptiens pour Mohamed Salah

Dans une démarche qui reflète l'ampleur de l'engouement populaire suscité par le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah, la compagnie Turkish Airlines a annoncé la mise en place de vols directs reliant Le Caire à la ville de Trabzon, le premier vol devant décoller le 11 août.

Cette décision fait suite à la conclusion par le club de Trabzonspor de l'accord de recrutement du capitaine de la sélection égyptienne, dans un revirement inattendu qu'a connu le marché des transferts turc.

Les pronostics de ces derniers jours penchaient en faveur du club de Beşiktaş, qui semblait le mieux placé pour boucler l'opération, avant que la direction de Trabzonspor ne parvienne à renverser la situation et à s'offrir la signature de l'ancienne légende de Liverpool.

Le club a publié un communiqué officiel dans lequel il a dévoilé les détails de l'arrivée de Salah, précisant la durée du contrat convenue entre les deux parties, sans divulguer le montant financier de la transaction.

Selon les informations rapportées par le journal turc « kuzeyekspres », la mise en place de cette nouvelle ligne aérienne vise à absorber l'affluence attendue de la part des supporters égyptiens désireux de suivre de près leur vedette principale.

Le journal a indiqué que cette initiative intervient « en reconnaissance du statut exceptionnel dont jouit Mohamed Salah auprès du public égyptien et arabe, et dans la volonté de faciliter les déplacements et d'ouvrir la voie au plus grand nombre de ses admirateurs pour visiter son nouveau fief ».

Il a précisé que, dans le cadre des initiatives touristiques menées dans la ville, des vols charters ont débuté entre Le Caire et Trabzon, le premier vol charter direct étant arrivé ce jeudi avec 120 passagers à son bord.

Cette ligne directe devrait contribuer à renforcer le tourisme et les échanges sportifs entre l'Égypte et la ville de Trabzon, qui se prépare à accueillir une vague de supporters sans précédent en ce début de saison.