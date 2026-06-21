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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Tunisie : les joueurs dénoncent la Fédération pour le changement d’entraîneur

Tunisie

L’aventure tunisienne en Coupe du monde s’achève dès le premier tour. Les Aigles de Carthage, déjà en grande difficulté après la lourde défaite 5-1 concédée face à la Suède – qui avait coûté son poste à Sabri Lamouchi –, ont de nouveau été dominés par le Japon, vainqueur sur le score sans appel de 4-0.


Même l’arrivée en cours de route d’Hervé Renard n’a pas suffi à inverser la tendance d’une sélection qui avait abordé la compétition dans un contexte de multiples difficultés organisationnelles et techniques. Après la rencontre, le défenseur niçois Ali Abdi a assumé ses responsabilités devant les médias tunisiens tout en pointant du doigt une gestion qui, selon lui, n’a pas favorisé la progression de l’équipe : « Nous sommes arrivés à une Coupe du monde avec des joueurs qui n’avaient pratiquement jamais joué ensemble. »

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