Tudor, Rongier, Clauss... les réactions après la victoire de l'OM à Angers

Les Phocéens ont giflé Angers en ouverture de la 9ème journée de Ligue 1 et ils en étaient très heureux après la rencontre.

La trêve internationale a fait du bien à l'Olympique de Marseille, en tout cas elle ne lui a pas fait de mal. Les Phocéens ont pu, pour certains, recharger les batteries et c'est un OM conquérant qui s'est présenté sur la pelouse d'Angers ce vendredi soir en ouverture de la 9ème journée de Ligue 1. Marseille n'a pas laissé la moindre chance à son adversaire du soir et l'a tout simplement giflé (3-0).

Tudor : "J'ai aimé notre envie de gagner"

Jonathan Clauss, Luis Suarez et Gerson ont permis à l'OM de s'assurer un succès tranquille et de préparer au mieux le rendez-vous de mardi soir en Ligue des champions face au Sporting. Après la rencontre, en conférence de presse, Igor Tudor s'est montré très satisfait par le visage proposé par son équipe face à Angers.

Angers - OM (0-3), Clauss et l’OM repartent de plus belle

"Pendant la première période, Angers, qui jouait à domicile, avait un esprit combatif et luttait. Puis, en seconde mi-temps, c’est nous qui avons principalement joué. Nos adversaires ont baissé en intensité physique. On a continué. J’ai beaucoup aimé notre envie de gagner. C’est toujours positif d’avoir ce genre de résultat après la trêve, où c’est toujours un peu dangereux", a analysé Igor Tudor.

Clauss : "On s'est rendu le match facile"

"Le match de Clauss ? C’est incroyable. Mais je savais dès la première séance qu’il était à ce niveau. C’est quelqu’un qui s’entraîne très bien. C’est un plaisir d’être son coach", a conclu l'entraîneur olympien suspendu pour cette rencontre. Après la rencontre en zone mixte, le premier buteur, Jonathan Clauss, était très heureux de la prestation de son équipe.

"On se l’est rendu facile (le match) parce qu’on a réfléchi pendant le match. On a eu du mal à sortir les ballons par moments, quand on a commencé à être en cohésion et tous ensemble pour sortir les ballons, ça a été beaucoup plus facile. Et on s’est rendu vraiment le match facile, pas que par l’ouverture du score mais parce qu’on en a mis plus chacun individuellement et c’est ça qui a payé" a analysé Jonathan Clauss.

Rongier : "Notre total de points, c'est beau"

"Je suis très content de mon premier but avec Marseille et j’espère que ça décantera beaucoup de choses. Il y a encore des choses à améliorer. Il ne faut pas penser négatif, il faut penser positif, c’est ce que j’ai fait et je pense que ça a emmené un peu tout le monde par moments. Je suis très content", a indiqué l'international français

Valentin Rongier, heureux de la prestation de son équipe, a souligné le très bon début de saison de l'OM : "Notre total de points, c’est beau. On fait ce qu’il faut sur le terrain. Ça fait plaisir d’être récompensé d’un point de vue comptable. (Sur le rythme historique, en championnat) On ne fait pas trop attention à ces statistiques. On sait que dans le foot, tout peut aller vite. Ce qui est sûr c’est que ça nous permet d’engranger de la confiance. Il faut simplement continuer. On était frustré par les deux matches précédents. Le plus important, c’était de redresser la barre et on l’a bien fait. Tous les matches sont très importants. On prépare la Ligue des champions de la meilleure des manières en gagnant."