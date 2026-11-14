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Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, s'est présenté ce samedi soir en conférence de presse au stade Riyadh Air Metropolitano pour évoquer la rencontre très attendue face à l'Espagne, prévue demain dimanche dans le cadre de la Ligue des nations européenne.

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Cette rencontre revêt une importance particulière, puisqu'elle déterminera l'identité du leader du groupe 3 de la ligue A, après que les deux sélections ont assuré leur qualification pour les quarts de finale. L'Espagne occupe la tête du classement avec 15 points, tandis que l'Angleterre pointe à la deuxième place avec 12 points. Les champions du monde avaient remporté le match aller à Wembley sur le score de (3-2).

L'entraîneur allemand a évoqué la difficulté d'affronter l'Espagne, déclarant, selon les propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « La sélection espagnole semble invincible, elle traverse une période formidable et constitue une grande puissance du football depuis de longues années. Elle a décroché de nombreux titres majeurs ces dernières années, c'est pourquoi nous allons tenter de mettre fin à sa série de victoires et de la battre. »

Il a ajouté : « C'est une confrontation entre deux grandes puissances du football mondial, et toutes deux affichent de bons niveaux. Nous étions proches de la victoire lors du match aller à Wembley, et nous allons tenter de nous imposer cette fois-ci. C'est un match qui réunit deux formations formidables. »

Concernant les options qui s'offrent à lui, Tuchel a précisé que tous les joueurs sont en bonne condition physique, y compris Ezri Konsa et Djed Spence, ce qui lui procure de nombreuses solutions avant la rencontre.

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Il a affirmé que James Trafford débuterait comme titulaire dans les cages, déclarant : « Nous verrons si nous pouvons lui offrir cette opportunité, nous lui ferons confiance et observerons comment il gère un match sous forte pression comme celui de demain. J'ai une confiance totale en mon équipe, et j'estime que les joueurs sont dans une forme formidable. »

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Il a poursuivi : « Nous nous rendons sur un terrain extrêmement difficile pour affronter la meilleure équipe du monde, et nous voulons que ce soit un match exceptionnel entre deux sélections qui cherchent chacune à imposer sa domination sur le jeu. »

L'entraîneur de l'Angleterre a abordé la capacité de ses joueurs à affronter les grandes sélections, soulignant que le maillot de la sélection impose une grande responsabilité, mais estimant que son équipe ne souffre d'aucun complexe face aux adversaires les plus redoutables.

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Il a déclaré : « Le maillot de l'Angleterre porte évidemment une grande responsabilité, et nous en parlons en toute franchise. Nous avons établi un nouveau record lors des éliminatoires de la Coupe du monde, mais il n'y a qu'un petit pas entre montrer la qualité que nous possédons à l'entraînement et être capable de la reproduire au cours d'un match entier de 90 minutes. »

Il a précisé : « Nous ne souffrirons d'aucun complexe d'infériorité face à n'importe quel adversaire, car nous sommes capables de battre les meilleures sélections dans les plus grandes compétitions. Nous devons être clairs sur notre style de jeu et nos points forts. Un match important nous attend demain, sur un terrain idéal et à un moment qui semble parfaitement opportun pour les deux sélections. »

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Tuchel a fait l'éloge de l'attaquant de la sélection anglaise Harry Kane, soulignant sa grande importance au sein de l'équipe, après son sacre au Ballon d'Or, en déclarant : « C'est un joueur pivot, un vainqueur du Ballon d'Or, et un capitaine qui montre l'exemple à ses coéquipiers par ses actes. C'est une personnalité très importante, qui nous aide dans la construction du jeu et participe largement à la progression du ballon de notre moitié de terrain vers celle de l'adversaire, en plus de son rôle dans les passes. »

L'entraîneur allemand a ajouté : « Oui, je crois fermement en notre capacité à remporter l'un des grands tournois. L'élimination en demi-finale (de la Coupe du monde) a été très douloureuse, mais l'état d'esprit et la confiance sont toujours présents. Je suis très heureux des progrès que nous réalisons, car nous traversons une très bonne période. »

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Tuchel a évoqué la polémique soulevée au sujet de ses déclarations relatives au protocole de lutte contre le racisme, ainsi que la réaction de Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, en déclarant : « C'est une question très importante. J'ai été très courtois dans mes propos, mais vous vous êtes empressés d'aller rapporter à votre entraîneur que j'avais dit que le racisme existait en Espagne. Je n'ai pas dit qu'il y avait du racisme en Espagne, et c'est ainsi que fonctionne la presse. Le vestiaire est l'endroit où le racisme est le moins présent. »

L'entraîneur allemand a insisté sur le fait que son message au sujet de la lutte contre le racisme avait été déformé, expliquant : « Oui, j'ai assurément adressé un message, mais c'est ce message qui a été déformé. J'ai toujours dit que je m'attendais à une atmosphère empreinte de respect, et je ne m'attends à du racisme nulle part. Que cela se produise serait pour moi une surprise. »

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Il a poursuivi : « Je suis le premier à m'opposer à de tels comportements. On m'a demandé ce que nous ferions si cela se produisait, et j'ai répondu qu'il existait un protocole en vigueur, c'est tout. Mais je ne m'attends pas à ce que quoi que ce soit de ce genre se produise demain. »

Au sujet de Lamine Yamal, la star de la sélection espagnole, Tuchel a déclaré : « Je ne sais pas si sa présence est une bonne chose pour nous, mais je pense qu'il est l'un des joueurs les plus influents et parmi les meilleurs du football. J'étais convaincu qu'il serait prêt à disputer un match de cette ampleur. »

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Tuchel a également salué le potentiel de Jude Bellingham, joueur du Real Madrid, lorsqu'on l'a interrogé sur ses chances de concourir pour le Ballon d'Or, en déclarant : « Il figurait déjà parmi les candidats cette année. En tant que sélectionneur, je crois en l'équipe, mais Jude est bien sûr l'un des joueurs les plus talentueux au monde, et l'un des plus agréables à regarder. »

Il a ajouté : « C'est l'un des meilleurs milieux offensifs du monde, il a livré une prestation formidable lors de la Coupe du monde et a été décisif avec le Real Madrid. Et dans des matches comme celui de demain, il montre le meilleur de lui-même. »

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En conclusion de son intervention, Tuchel a souligné l'importance de la Ligue des nations de l'UEFA, relevant que le sacre du Portugal reflète la valeur de la compétition, en déclarant : « Nous avons déjà vu ce que signifie remporter ce tournoi pour le Portugal. C'est formidable pour n'importe quel entraîneur de voir ses joueurs rivaliser avec une telle intensité face aux meilleures sélections. »

Il a conclu : « Nous abordons le tournoi avec un grand sérieux, car il nous offre l'occasion de nous préparer à disputer d'autres compétitions, comme le Championnat d'Europe des nations. »