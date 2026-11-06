Tuchel reconnaît des relations fluctuantes avec Bellingham et dévoile leur situation actuelle

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, s'est exprimé sur la nature de sa relation avec la star Jude Bellingham, la décrivant comme ayant connu des fluctuations constantes, avant de révéler les coulisses de la convocation de son jeune frère Jobe Bellingham dans la liste des Three Lions pour la première fois, en réponse à l'insistance et aux conseils de la star du Real Madrid.

La promotion du capitaine de l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans vers la liste de l'équipe première pour les deux rencontres face à la Croatie et à l'Espagne en Ligue des nations a constitué l'une des principales surprises de la dernière liste de Tuchel cette année. Les deux frères Bellingham sont désormais aux portes de la réalisation d'un rêve longtemps attendu : devenir les premiers frères à jouer ensemble pour l'équipe d'Angleterre depuis Gary et Phil Neville en 2007, réalisant ce que Jude avait précédemment qualifié de « plus grand rêve de sa vie ».

Tuchel est revenu sur les coulisses de sa discussion avec Jude lors de son premier rassemblement, affirmant qu'il lui avait dit alors combien il serait beau de jouer un jour avec son frère, un scénario devenu réalité grâce à la progression rapide du joueur de 21 ans, ainsi qu'aux pressions de son grand frère, selon ce qu'a rapporté le site ESPN : « Nous avons parlé de son frère parce que je savais parfaitement que c'était son rêve permanent. Jude me disait sans cesse : regarde-le, regarde-le, il est excellent et il peut arriver jusqu'ici, et je lui répondais toujours : oui, oui, nous le suivons déjà. »

Ces échanges reflètent l'ampleur de la confiance de Jude dans les qualités de son frère, ainsi que l'évolution positive notable de sa relation avec son entraîneur allemand ; la star du Real Madrid a en effet remporté à deux reprises le trophée du meilleur joueur d'Angleterre depuis l'arrivée de Tuchel, lequel avait présenté ses excuses l'an dernier après des déclarations dans lesquelles il affirmait que la mère du joueur avait trouvé certains de ses comportements sur le terrain « choquants ».

Malgré les craintes persistantes d'une division entre les deux parties, y compris durant le parcours vers la médaille de bronze de la Coupe du monde, les choses sont finalement rentrées dans l'ordre, Tuchel ayant déclaré : « La relation a bien sûr connu des hauts et des bas, mais nous sommes aujourd'hui dans une excellente situation. J'adore être son entraîneur, c'est un joueur de très haut niveau et extrêmement influent, et je pense que le sentiment est réciproque, car si Jude ne se sentait pas à l'aise, il n'afficherait pas ce niveau exceptionnel. En ce moment, on peut voir son bonheur d'avoir rejoint le rassemblement et son rôle au sein de l'équipe, il est totalement impliqué, et le fait d'avoir la possibilité de réunir les deux frères n'est que l'étape suivante. »

À noter que l'équipe d'Angleterre occupe la deuxième place du groupe 3 de la Ligue A de la Ligue des nations, derrière l'Espagne, après avoir remporté trois victoires et concédé une défaite.

L'équipe des Three Lions n'a besoin que d'un seul point lors de ses deux matchs restants pour assurer sa qualification pour les quarts de finale, prévus en matchs aller-retour au mois de mars prochain, les phases finales devant se tenir en juin.