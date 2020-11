Tuchel, Neymar… Les réactions après PSG - Bordeaux (2-2)

Paris a manqué de l’emporter ce samedi face à Bordeaux. Une contre-performance que n’a pas du tout aimée Thomas Tuchel.

Très remonté contre les journalistes après le succès à l’arraché contre Leipzig (1-0) mardi dernier, Thomas Tuchel a redirigé son courroux contre ses joueurs, ce samedi après le nul face à Bordeaux. L’Allemand n’a pas du tout aimé l’attitude de ses troupes, et il n’a pas manqué de le relever dans sa réaction d’après-match. Neymar, son joueur vedette, a aussi reconnu que ce qu’a proposé le PSG face aux Girondins était insuffisant et qu’il fallait montrer beaucoup mieux, mercredi contre .

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : « Si on a mieux joué que contre Leipzig ? Non, parce qu’on ne peut pas jouer sans efforts, comme on l’a fait en seconde période. Ce n’est pas possible. La 1e mi-temps était acceptable, on a créé beaucoup d’occasions, on a suivi le plan et on a joué assez simple. Et disciplinés aussi. Mais on a commencé à manquer du sérieux pour tuer le match et d’être décisif. On a manqué de détermination dans la surface. Et en seconde, on a manqué de tout. De discipline, d’efforts, d’attitude. On a perdu cette 2e mi-temps de façon méritée. C’était pire qu’à .

Si je veux que mes attaquants défendent un peu plus ? Je parle de toute l’équipe. En 1e mi-temps, ils l’ont peut-être fait, mais pas du tout en seconde. Normalement, je protège toujours mon équipe, mais aujourd’hui je n’ai pas aimé notre manque d’efforts.

Si je suis dur pour les faire réagir ? Oui, mais pour moi on n’était pas obligés de faire un deuxième comme ça. Perdre des points comme on le fait. Ce n’était pas nécessaire. On a encaissé 14 frappes en deuxième mi-temps. Et c’est notre responsabilité, la mienne y compris. ¨

Pas rassuré avant de Manchester ? On doit absolument faire mieux. Ce n’est pas possible sinon. Si on joue comme ça contre eux, on ne fera rien. Je ne comprends pas pourquoi on ne joue pas sérieux. Vraiment, je ne comprends pas. »

Neymar (attaquant du PSG sur Canal+) : « On a fait un match timide. On a réussi à marquer des buts, mais on a manqué certains détails. On doit améliorer ça. D’habitude, en championnat, on arrive à gagner beaucoup de matches. Si on n’arrive pas à progresser, ça va être compliqué et en championnat et en Ligue des Champions. Manchester ? Oui, on connait l’importance du match de mercredi. C’est décisif. On n’a pas bien joué contre Leipzig, mais on a réussi à gagner. Et mercredi, on va essayer de faire notre meilleur match et aussi de bien jouer. Mais c’est sûr qu’on doit améliorer certains détails. Plus jouer en équipe et être mieux organisés. »

Benoit Costil (gardien de sur Canal+) : « Un exploit ? Je ne sais pas. A la base, on sait que c’est difficile pour nous et pour toutes les autres équipes de venir ici. Maintenant, si on regarde le match d’aujourd’hui, on a concédé des occasions en 1e et aussi en 2e, mais on en a eues également. Même si on aurait pu gagner, je crois qu’à un moment donné il faut se contenter de ce point. On s’est arrachés, on s’est accrochés tous. Ça a été dans la continuité du match contre Rennes, dans l’état d’esprit. C’est bien. Il faut qu’on arrive à cultiver ça. C’est important parce qu’on n’a pas non plus de marge. Il faut qu’on se relance. »