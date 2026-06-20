À la veille de son match très attendu contre le Ghana, l’équipe d’Angleterre traverse une zone de turbulences : les deux stars Bukayo Saka et Marcus Rashford sont incertaines en raison de blessures.

Selon le quotidien britannique Daily Mail, l’ailier d’Arsenal, Saka, manquera au moins la prochaine rencontre en raison d’une blessure au tendon d’Achille dont il ne s’est pas complètement remis. Le staff technique l’a donc écarté des derniers entraînements et gère son retour avec une extrême prudence.

Quant à Rashford, il souffre d’une élongation fessière contractée après son entrée en jeu contre la Croatie ; si la lésion ne paraît pas sérieuse, elle l’empêche tout de même de prendre part aux séances à huis clos et justifie une surveillance médicale renforcée.

Or, la rencontre face au Ghana – qui a entamé sa campagne par une victoire contre le Panama – revêt une importance cruciale pour les Three Lions, déterminés à décrocher la première place du groupe et à aborder les phases à élimination directe sans encombre.