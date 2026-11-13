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Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, a exprimé sa déception après que le public a sifflé Ben White lors de la victoire 2-1 contre la Croatie en Ligue des nations.

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Le journal Independent a rapporté les déclarations de Tuchel, dans lesquelles il a pris la défense de la star d'Arsenal, exprimant son espoir que les supporters lui permettent d'ouvrir une nouvelle page avec la sélection anglaise.

Thomas Tuchel fait confiance à la capacité de Ben White, qui possède une solidité mentale, à gérer les sifflets, mais il espère que les supporters anglais offriront au défenseur une chance d'ouvrir une nouvelle page.

Le joueur, âgé de 29 ans, avait annoncé ne pas être disposé à rejoindre la sélection anglaise, sous la direction de l'entraîneur Gareth Southgate, après avoir quitté le Qatar, lors de la phase à élimination directe de la Coupe du monde 2022, pour des raisons qu'il avait qualifiées de « personnelles ».

Les rapports indiquent que White était entré en conflit avec Steve Holland, l'ancien entraîneur adjoint, et qu'il n'est revenu dans les rangs de la sélection anglaise que sous la direction de Tuchel en mars dernier, lorsque les supporters avaient lancé des sifflets contre lui, avant qu'il ne manque la Coupe du monde en raison d'une blessure.

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Le défenseur d'Arsenal a déclaré cette semaine que les supporters ne se seraient pas comportés de la sorte s'ils avaient connu toute l'histoire, mais il a refusé de mettre qui que ce soit en cause.

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Il a néanmoins été la cible de sifflets après être entré en jeu en tant que remplaçant lors de la victoire 2-1 face à la Croatie en Ligue des nations de l'UEFA, hier jeudi.

Lorsqu'on a fait remarquer à Tuchel que Luka Modric, le remplaçant croate, avait bénéficié d'un accueil plus chaleureux que celui réservé à Ben White lors de son entrée en jeu avec l'Angleterre, il a répondu en riant : « Je n'ai pas entendu les sifflets, franchement. »

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Il a poursuivi : « J'ai entendu les applaudissements pour Luka Modric, et c'est une belle chose car il le mérite, c'est une légende du monde du football, mais je n'ai franchement pas entendu les sifflets contre Ben White. Je pensais que nous avions tourné cette page. »

Il a souligné : « J'espère que cela ne se reproduira pas. C'est l'un de nos joueurs. Depuis que j'ai pris mes fonctions, il est très enthousiaste à l'idée de nous rejoindre et d'être avec le groupe. Et il n'a commis aucune faute depuis que je suis responsable de la sélection. »

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Il a insisté : « Je ne peux le juger que sur ce que je vois et ce que j'ai vécu moi-même, et ce que j'ai vu de lui était du plus haut niveau, et il peut réellement nous aider à gagner des matches de football. Et comme je l'ai dit, il fait partie de notre groupe, et nous protégerons notre groupe et veillerons à le protéger. Il mérite d'être avec nous, et oui, j'espère que nous pourrons ouvrir une nouvelle page le concernant. »

Les sifflets ont été moins intenses que lors des matches amicaux disputés en mars, et Tuchel est convaincu que cette réaction ne poussera pas White à s'éloigner de nouveau de la sélection, même si l'ambiance négative devait perdurer.

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L'entraîneur allemand a déclaré : « Je ne le pense pas. Je ne veux pas donner à cette affaire une ampleur qu'elle ne mérite pas. Je ne le pense pas, et je n'espère pas que cela se produise. Il m'a toujours semblé engagé, dévoué et enthousiaste à l'idée de rejoindre le rassemblement et de recevoir sa convocation. »

Il a expliqué : « Il a connu plus de blessures qu'il n'aurait dû. C'est un joueur de grande qualité, et franchement, je ne sais même pas ce qui s'est passé, ni quelles sont les raisons profondes derrière la situation dans laquelle il a quitté le rassemblement. »

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Il a ajouté : « C'est pourquoi, comme je l'ai dit, depuis que j'ai pris mes fonctions, il n'y a aucune raison de douter de l'engagement ou de la passion de Ben White. Je ne veux pas penser à ces scénarios extrêmes pour le moment. »

Avec cette victoire 2-1, officiellement acquise, l'Angleterre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA, et a par ailleurs gardé vivants ses espoirs de terminer en tête du groupe 1, de troisième niveau, avant son déplacement dimanche prochain pour affronter l'Espagne, leader du groupe.

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Tuchel a déclaré : « Les choses ne peuvent pas toujours être formidables et très palpitantes. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est faire preuve de sérieux et de détermination, et nous avons accompli la mission. Nous voulions gagner, et nous avons obtenu ce que nous voulions. »