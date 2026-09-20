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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Karim Malim
Traduit par

« Tu vas rester mignon, Mourinho ? » : Aboutrika l'appelle à exploser après les catastrophes arbitrales

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
A. Aboutrika
Espagne
Portugal
Égypte
Algérie
Jordanie

Du droit à l'aide d'un ami !

Mohamed Aboutrika, ancienne star d'Al Ahly et de l'équipe nationale d'Égypte, a adressé un message fort au Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, après la défaite de son équipe face à l'Atlético Madrid sur le score de (2-1), ce dimanche soir, dans le cadre de la septième journée du championnat espagnol.

Lors de son analyse du match sur le réseau de chaînes « beIN Sports », Aboutrika a critiqué les décisions arbitrales qu'a connues le derby de Madrid, estimant que le Real Madrid a subi une application inégale du règlement tout au long des deux mi-temps de la rencontre.

L'ancienne star d'Al Ahly et de l'équipe nationale d'Égypte a déclaré : « Il est normal que l'équipe qui joue à 12 contre 10 soit celle qui gagne, et que celle avec qui est l'arbitre gagne. En première mi-temps, l'arbitre a refusé d'appliquer le règlement en faveur du Real Madrid, et en seconde mi-temps il a appliqué le règlement contre eux. »

Il a ajouté : « Vas-tu rester tranquille, Mourinho ? Le moment de l'explosion est venu, et je veux te voir en conférence de presse. Ce n'est pas parce qu'une équipe est mauvaise sur le plan technique qu'elle doit subir une injustice. L'expulsion est juste et conforme au règlement, mais où était le règlement en première mi-temps ? La vérité, c'est une victoire avec l'aide d'un ami. »

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Le derby de Madrid a été le théâtre d'une vaste polémique arbitrale, après que le Real Madrid a contesté le non-recours au carton rouge sur plusieurs faits durant la première mi-temps, dont le plus marquant a été l'intervention de Cuti Romero sur Jude Bellingham, en plus de l'intervention de Kang-in Lee contre Federico Valverde.

La chaîne du Real Madrid a estimé que les deux joueurs méritaient l'expulsion, ce qui aurait contraint l'Atlético Madrid à terminer le match à neuf joueurs, avant que l'affaire ne s'achève par un carton rouge brandi à l'encontre de Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid, durant la seconde mi-temps, à la suite de l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR ».

Le derby s'est terminé par une victoire de l'Atlético Madrid sur le score de (2-1), lors d'un match marqué par une grande polémique autour des décisions arbitrales, en même temps que les critiques d'Aboutrika à l'encontre de Mourinho et de sa façon de gérer le déroulement de la rencontre.

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