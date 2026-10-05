« Tu vas aller au cimetière des éléphants » : un champion du monde adresse un sévère avertissement à Ronaldo

Le Français Bixente Lizarazu, ancien champion du monde et d'Europe, a adressé un avertissement au ton très ferme à Cristiano Ronaldo concernant la manière dont pourrait s'achever sa carrière avec la sélection du Portugal, estimant que l'« ego » qui a joué un grand rôle dans son accession au sommet pourrait se transformer en son plus grand adversaire dans la dernière étape de son parcours.

Selon le journal portugais Record, Lizarazu a tenu pour responsables de la crise actuelle la Fédération portugaise, l'entraîneur Jorge Jesus et Ronaldo, mettant en garde contre le fait que la persistance du différend sous cette forme serait une « grave erreur », compte tenu de la place qu'occupe le capitaine d'Al-Nassr dans l'histoire du football portugais.

L'ancien international français a affirmé que mettre un terme à la relation de Ronaldo avec la sélection de cette façon serait catastrophique en matière d'image, insistant sur la nécessité de parvenir à une formule qui préserve le statut du joueur et lui offre des adieux à la hauteur de son parcours exceptionnel avec le Portugal.

Lizarazu a évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés les grands joueurs avec l'âge, soulignant que le plus grand défi pour Ronaldo réside dans l'acceptation du déclin de certaines de ses capacités physiques, après avoir passé toute sa carrière à se présenter comme un joueur qui ne s'arrête jamais et ne connaît aucune limite.

Le champion du monde 1998 estime que la solution réside dans un dialogue clair entre Ronaldo, Jesus et la Fédération portugaise, permettant de définir explicitement le rôle du joueur, qu'il s'agisse de participer pendant des durées déterminées ou de se reposer lors de certains matchs, mettant en garde contre le fait que lui promettre du temps de jeu avant de le laisser sur le banc pourrait saper la confiance entre les deux parties.

Lizarazu a relié la crise au caractère compétitif de la personnalité de Ronaldo, expliquant que l'« ego » a été l'un des secrets de sa réussite, après l'avoir poussé à travailler de manière exceptionnelle et à battre des records, mais qu'il pourrait désormais se retourner contre lui s'il n'accepte pas les exigences de la dernière étape de sa carrière.

Lizarazu a conclu son message par un avertissement sévère à l'adresse de Ronaldo : « C'était ta force, mais c'est aujourd'hui ton pire ennemi, parce que tu as atteint l'âge que tu as atteint, et tu finiras dans le cimetière des éléphants, je te le garantis. »