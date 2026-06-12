« Tu es un traître et un imbécile »… L'audace d'Ibrahimović lui vaut des critiques

L’attaquant suédois légendaire Zlatan Ibrahimović a provoqué un tollé en déclarant, lors d’une intervention comme consultant pour la chaîne « Fox Sports », qu’il soutiendrait la Croatie lors de la Coupe du monde 2026, tournant ainsi le dos à la Bosnie-Herzégovine, pays natal de son père, des propos qui ont provoqué la colère des supporters bosniaques.

Lors de l’analyse des groupes, la chaîne américaine a rappelé que l’attaquant, qui a porté le maillot de la Suède à 122 reprises et inscrit 62 buts, a surpris son monde en annonçant son soutien à la Croatie, pays natal de sa mère, alors que son père est originaire de Bosnie.

Interrogé sur le groupe qui l’intéresse le plus, il a répondu avec malice : « Il y a l’Angleterre, la Coupe va-t-elle revenir au pays ? On verra. » Avant d’ajouter : « J’ai moi aussi des origines croates, je vais donc les soutenir dans cette compétition. »

Cette prise de position a suscité l’ire en Bosnie-Herzégovine, également qualifiée pour le Mondial, de nombreux observateurs estimant qu’Ibrahimović reniait ses racines paternelles et manquait de respect aux supporters bosniaques.

Sur les réseaux sociaux, les réactions indignées ont afflué : « Tu es un traître, ton père est bosniaque, tu es complètement idiot », a commenté un internaute, tandis qu’un autre, plus mesuré, estimait : « Il aurait aussi pu dire qu’il soutenait la Bosnie ».

Côté croate, les réactions sont partagées, entre fierté et regret. Un supporter a commenté : « Tu aurais dû jouer avec nous à ton époque, on aurait remporté la Coupe du monde 2018 », tandis qu’un autre ajoutait : « Imaginez ce qu’aurait pu devenir la Croatie avec Mandžukić et Modrić derrière Zlatan ».

Ibrahimović n’a pas seulement affiché son soutien à la Croatie : il a également analysé le groupe L avec son sarcasme habituel, saluant le talent « extraordinaire » des Ghanéens avant d’asséner un coup potentiellement fatal au Panama en déclarant : « Je pense qu'ils feront une proie facile pour l'Angleterre et la Croatie, qui se disputeront la première place, et que le Ghana pourrait bien contrecarrer leurs plans et leur ravir des points. »