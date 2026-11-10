Zinédine Zidane a reçu un nouveau coup au sein du rassemblement de l'équipe de France, après qu'Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain du Real Madrid, a été contraint de quitter l'entraînement des Bleus avant sa fin, ce mardi, en raison d'une blessure au niveau du pubis.

Le quotidien français « L'Équipe » a indiqué que Tchouaméni a passé des examens médicaux afin de déterminer la nature de la blessure et sa gravité, dans un contexte de craintes de le voir contraint de quitter le rassemblement et de manquer les deux matches de la France face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des nations.

Cela intervient après l'écartement de Pierre Kalulu et de Marcus Thuram des plans de Zidane, ce qui place le sélectionneur de la France face à la possibilité de perdre un troisième joueur en l'espace de quelques heures, avant la rencontre attendue face à l'Italie, prévue après-demain jeudi, puis le match contre la Turquie dimanche.

L'équipe de France avait écarté Kalulu hier soir, lundi, et convoqué Sacha Kombédi, le joueur de Wolfsburg, à sa place, tandis que Thuram est sorti de la liste ce mardi et qu'Eli Junior Kroupi, le joueur de Bournemouth, a été intégré.

Tchouaméni n'a pas pu terminer la séance d'entraînement qui se tenait à Clairefontaine, après avoir ressenti des douleurs au niveau du pubis, ce qui a conduit le staff technique et médical à lui faire passer des examens supplémentaires afin de déterminer sa situation définitive quant à la poursuite de son séjour avec la sélection.

La participation du joueur du Real Madrid aux deux prochains matches reste suspendue jusqu'à la publication des résultats des examens, en attendant de savoir si la blessure lui permettra de poursuivre le rassemblement, ou si Zidane sera lui aussi contraint de l'écarter.