Des rapports de presse ont révélé les mesures adoptées par le club d'Al-Nassr afin de sortir de la crise financière écrasante qui l'a frappé au cours de la période écoulée, avant la fin du mercato estival actuel.

Al-Nassr n'a réussi à recruter aucun joueur durant la période de transferts estivale actuelle, malgré son accord avec le Portugais Samu Costa, milieu de terrain du Real Majorque, en raison des restrictions financières qui lui sont imposées à cause de sa crise financière.

Le journal saoudien "Arriyadiyah" a affirmé que les restrictions financières imposées au club d'Al-Nassr ont d'ores et déjà été levées, après avoir surmonté sa crise financière, ce qui lui permettra de recruter de nouveaux joueurs avant la fin du mercato estival en cours.

Le journal a précisé que le Fonds public d'investissement saoudien, propriétaire de 75 % des actions du club d'Al-Nassr, a entrepris de nombreuses démarches qui ont aidé à surmonter cette crise dans un délai extrêmement court.

Le club d'Al-Nassr a bénéficié des contrats commerciaux qu'il a récemment conclus avec deux sociétés commerciales, en plus de la réorganisation de ses engagements financiers actuels et futurs, de manière à renforcer la stabilité financière et la pérennité de ses activités.

Le Fonds public d'investissement a fait appel à des sociétés de conseil spécialisées pour développer les volets financier, administratif, juridique et commercial, afin de garantir l'application des meilleures pratiques de gouvernance financière, et de renforcer l'efficacité des dépenses ainsi que la durabilité financière.

Par la suite, le club d'Al-Nassr a présenté aux autorités de contrôle les garanties nécessaires renforçant l'efficacité des dépenses et la réorganisation des engagements financiers, de manière à soutenir la stabilité financière et la durabilité.

Al-Nassr s'emploie actuellement à fournir les documents nécessaires aux autorités concernées conformément aux règlements en vigueur, ce qui permettra au club de poursuivre ses préparatifs pour la saison prochaine et de conclure de nouveaux transferts.

Il est prévu que Samu Costa soit la première recrue d'Al-Nassr durant la période de transferts estivale actuelle, d'autant plus que « Al-Alami » est parvenu à un accord avec le Real Majorque pour l'engager, contre 9 millions d'euros, depuis le mois de juillet dernier, selon des rapports de presse.

Al-Nassr entame la nouvelle saison le samedi 15 août en cours, lorsqu'il affrontera Al-Fateh, lors de la première journée de la Saudi Pro League.

Al-Nassr cherche à conserver le titre du championnat saoudien qu'il a remporté la saison dernière après une absence de 7 ans, ainsi qu'à décrocher le titre de la Ligue des champions d'Asie d'élite pour la première fois de son histoire.