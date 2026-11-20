Partager Suivez GOAL sur Google

Le Bayern Munich a dû se contenter d'un match nul (1-1) face à Cologne, vendredi soir à l'Allianz Arena, dans le cadre de la 10e journée de Bundesliga.

Publicité

La rencontre a été marquée par une ouverture du score précoce et surprenante des visiteurs, mais aussi par les blessures de Harry Kane et Michael Olise.

Le Bayern abordait ce match avec l'ambition de poursuivre sa série de résultats positifs et de préserver son invincibilité en championnat, après un début de saison canon qui l'a propulsé en tête du classement. De son côté, Cologne espérait décrocher un bon résultat face à l'un des principaux prétendants au titre.

Cologne a surpris les locaux dès la 12e minute. Profitant des espaces laissés par la défense bavaroise, Mikey Moore a conclu un contre rapide mené par Said El Mala, qui a servi son coéquipier dans la surface. Après avoir reçu une talonnade, Moore s'est présenté face au gardien Jonas Urbig, l'a dribblé et a poussé le ballon au fond des filets.

Getty Images

Le Bayern Munich a tenté de réagir rapidement et a pris le contrôle du jeu, en s'appuyant sur les déplacements de Michael Olise et de Lennart Karl. Mais l'organisation défensive des visiteurs a compliqué la tâche des locaux pour inquiéter Marvin Schwäbe.

Publicité Publicité

Le Bayern a ensuite encaissé un coup dur avec la sortie de son attaquant anglais Harry Kane à la 20e minute. Gêné par des douleurs, il a dû quitter la pelouse pour se faire soigner, contraignant l'entraîneur Vincent Kompany à effectuer un changement forcé en lançant Tom Bischof à sa place, tout en modifiant certains rôles offensifs.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Les ennuis du Bayern ne se sont pas arrêtés là, mais l'équipe a réussi à retrouver son équilibre avant la pause. À la 37e minute, Nathaniel Brown a égalisé d'une frappe puissante et rasante de l'extérieur de la surface, qui a terminé sa course près du poteau, sur un service de Tom Bischof. Un but qui a remis les deux équipes à égalité et offert un regain de moral important aux locaux.

Dès le retour des vestiaires, Kompany a dû procéder à un nouveau changement, Michael Olise n'étant pas en mesure de poursuivre la rencontre en raison d'une blessure. Tim Binder l'a remplacé à la 46e minute, disputant à cette occasion son premier match de Bundesliga.

Publicité

Les minutes suivantes ont donné lieu à des occasions de part et d'autre. À la 54e minute, Lennart Karl a failli donner l'avantage au Bayern : servi en profondeur dans la surface, il a vu sa frappe passer juste à côté du poteau gauche.

Getty Images

En face, Cologne a frôlé le deuxième but à la 57e minute. Mikey Moore a mené une attaque dangereuse avant de servir Said El Mala, dont la frappe directe a été brillamment repoussée par Urbig. Le gardien bavarois s'est de nouveau illustré sur la reprise de Linton Maina, consécutive au rebond, préservant ainsi le score de parité.

Publicité

Le Bayern a cherché à tirer parti de sa large possession pour mettre la défense de Cologne sous pression, mais les visiteurs sont restés solides, fermant les espaces aux locaux et s'appuyant sur des transitions rapides qui ont régulièrement mis en danger le but d'Urbig.

Kompany a procédé à de nouveaux ajustements à la 70e minute en faisant entrer Min-jae Kim et Jamal Musiala à la place de Dayot Upamecano et Konrad Laimer, afin de dynamiser son équipe dans les dernières minutes. Cologne, de son côté, a effectué des changements pour préserver son équilibre défensif.

Getty Images

Publicité

Malgré une nette supériorité dans la possession et les tentatives offensives, le Bayern n'est pas parvenu à concrétiser sa domination par un deuxième but, face à une défense de Cologne solide et à un gardien en grande forme.

Avec ce résultat, le Bayern Munich, incapable de tirer profit de sa supériorité sur le terrain, laisse filer deux points à domicile et compte désormais 22 points. Cologne repart quant à lui avec un précieux résultat face au leader du championnat, au terme d'une rencontre qui a montré toute la difficulté de l'adversité et qui renforce les inquiétudes bavaroises après les blessures de Kane et Olise.