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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Triste nouvelle au sein du camp égyptien avant le match contre l'Australie

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É.-U.

Que s'est-il passé avant le match décisif ?

Le camp de la sélection égyptienne a reçu une triste nouvelle ce jeudi matin, à la veille de son match contre l'Australie, prévu vendredi au stade de Dallas, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les phases à élimination directe de la Coupe du monde, en terminant deuxièmes de leur groupe avec 5 points, grâce à une victoire contre la Nouvelle-Zélande (3-1) et deux nuls face à la Belgique et l’Iran (1-1).

Mais à la veille de ce rendez-vous tant attendu, Tarek Soliman, l’entraîneur général des Pharaons, a appris le décès de son frère, plongeant dans le deuil l’adjoint de Hossam Hassan.

La Fédération égyptienne de football a présenté ses condoléances à Tarek Soliman dans un communiqué officiel publié sur Facebook : « Le conseil d’administration de la Fédération égyptienne de football, présidé par Hani Abu Rida, ainsi que le staff technique de l’équipe nationale égyptienne dirigé par Hossam et Ibrahim Hassan, ainsi que le secrétaire général de la Fédération et l’ensemble du personnel, avec une profonde tristesse et une grande douleur, le frère du capitaine Tarek Soliman, entraîneur général de l’équipe nationale égyptienne, qui s’est éteint aujourd’hui. Nous prions Dieu Tout-Puissant d’envelopper le défunt de Sa miséricorde et de Son pardon, de lui accorder une place dans Son vaste paradis, et d’inspirer à sa famille et à ses proches patience et réconfort… « À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. »

Le vainqueur de ce duel égypto-australien défiera, en huitièmes de finale, le gagnant de la rencontre entre l’Argentine et le Cap-Vert.

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