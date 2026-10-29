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L’AC Milan a reçu trois excellentes nouvelles sur le front des blessures avant le derby della Madonnina crucial de samedi face à l’Inter. Adrien Rabiot, Mario Gila et Diego Moreira ont tous repris l’entraînement sans restriction après la décevante défaite de l’équipe face à Bologne en milieu de semaine, offrant au club une bouffée d’oxygène précieuse.

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Trois retours de blessure pour Milan

Milan a reçu une excellente nouvelle avant le derby très attendu contre l’Inter ce week-end : trois joueurs reviennent de blessure, selon Gazzetta. Gila, Rabiot et Moreira ont tous repris l’entraînement collectif sans restriction.

Les trois joueurs, qui évoluent en défense et au milieu de terrain, ont participé à l’intégralité de la séance de jeudi avec le reste du groupe. Leur retour au bon moment donne un coup de pouce bienvenu à une équipe qui cherche à tout prix à rebondir après un mauvais résultat en championnat.

Rabiot de retour plus tôt que prévu

Le club a reçu jeudi matin des nouvelles très encourageantes de son staff médical, après une période d’évaluation approfondie. La plus grande surprise à l’entraînement est le retour remarquablement rapide de Rabiot.

On s’attendait largement à ce que l’international français soit totalement indisponible pour le prochain match contre l’Inter. Sa participation complète à la dernière séance constitue donc une bonne surprise pour l’équipe. À l’heure actuelle, il est bien en lice pour jouer contre l’Inter.

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Tourner la page du revers à San Siro

Les trois joueurs de retour ont cruellement manqué à Milan lors de sa sortie très frustrante en Serie A en milieu de semaine. L’équipe a subi une lourde défaite 4-2 face à Bologne mercredi soir à San Siro.

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Ce revers a mis en évidence plusieurs faiblesses physiques et tactiques flagrantes dans le onze de départ actuel. Les retours de Gila, Rabiot et Moreira offrent de nouvelles solutions en matière d’effectif avant d’affronter leurs grands rivaux de la ville. Le groupe voudra à tout prix laisser derrière lui la déconvenue contre Bologne.

Des nouvelles contrastées avant le choc contre l’Inter

Si le retour de trois joueurs de l’équipe première est une excellente nouvelle, Milan doit encore faire face à d’importants casse-têtes de sélection avant le Derby della Madonnina de samedi. L’infirmerie du club reste bien remplie.

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Fikayo Tomori doit passer de nouveaux examens médicaux aujourd’hui après avoir subi une nouvelle blessure lors de la rencontre éprouvante contre Bologne. Son éventuelle absence reste une préoccupation majeure en défense à l’approche du week-end. Plusieurs autres joueurs confirmés de l’effectif manqueront par ailleurs à coup sûr ce choc. Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek, Samuel Chukwueze et Matteo Gabbia ont tous été officiellement déclarés forfaits pour cette rencontre décisive contre l’Inter.