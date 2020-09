Triplé en Premier League - Jamie Vardy encore loin du record de Teddy Sheringham

Malgré ses trois buts face à Manchester City, Jamie Vardy n'est pas devenu le plus vieux joueur hauteur d'un triplé en Premier League.

Les supporters de Leicester se souviendront pendant longtemps de la victoire 5-2 des Foxes sur le terrain de Manchester City.

Lors de cette rencontre, Jamie Vardy, âgé de 33 ans et 260 jours s'est illustré de fort belle manière en inscrivant un triplé (37e s.p., 54e, 58e s.p.). Mais Jamie Vardy n'est pas devenu le plus vieux joueur de la a réalisé une telle prouesse. Vardy devra encore jouer de nombreuses années s'il compte dépasser Teddy Sheringham, âgé de 37 ans et 146 jours quand il marqua trois fois pour Portsmouth face à Bolton le 26 août 2003.

Jamie Vardy peut tout de même se consoler en se disant qu'il est le premier joueur à inscrire un triplé face à en Premier League depuis… Jamie Vardy ! C'était le 10 décembre 2016, mais sur la pelouse des Foxes (et pour une victoire 4-2).

Par ailleurs, Jamie Vardy est devenu le premier joueur à obtenir deux penalties dans un match et à les transformer depuis Milan Baros lors de - en novembre 2004.