Le Bayern Munich a démoli les défenses de son hôte l'Union Berlin sur un score fleuve (7-0), lors d'un festival footballistique disputé à l'Allianz Arena ce vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée du championnat d'Allemagne.

Grâce à cette large victoire, le géant bavarois s'est provisoirement installé sur le trône de la Bundesliga après avoir porté son total à 10 points, tandis que les difficultés de l'Union Berlin se sont aggravées, son total restant figé à un seul point à la seizième place.

Jamal Musiala a ouvert le festival de buts pour les Bavarois à la 18e minute d'une frappe puissante depuis l'entrée de la surface de réparation qui a trouvé le fond des filets, avant que Michael Olise n'obtienne un penalty à la 38e minute à la suite d'une faute du défenseur Roth, que l'Anglais Harry Kane a transformé avec succès d'une frappe puissante sur la gauche du gardien, inscrivant son 100e but en Bundesliga.

Avant la fin de la première période, et plus précisément à la 43e minute, Olise a ajouté le troisième but d'une frappe remarquable depuis l'entrée de la surface de réparation qui s'est logée dans la lucarne.

Le géant bavarois a poursuivi sa domination directe en seconde période : Olise a envoyé un centre appliqué depuis le côté droit à la 54e minute, que Kane a converti d'une tête puissante à l'intérieur des filets, inscrivant le quatrième but.

À la 70e minute, Al-Sibari a reçu une passe d'Alphonso Davies, a ensuite déjoué la défense de l'Union Berlin et s'est retrouvé seul face au gardien avant de tromper habilement ce dernier, marquant ainsi le cinquième but de la rencontre, son tout premier sous le maillot du géant bavarois lors du septième match qu'il dispute toutes compétitions confondues cette saison depuis son transfert au club allemand cet été.

Ce festival offensif dévastateur a été parachevé par une prestation exceptionnelle du Français Olise, qui a inscrit le sixième but à la 73e minute après avoir exploité une passe en profondeur, s'est retrouvé seul face au gardien et l'a dribblé avant que le ballon ne finisse au fond des filets après avoir heurté le poteau.

Olise a tenu à parapher son triplé d'une frappe surpuissante depuis l'extérieur de la surface de réparation que le gardien n'a pas su maîtriser à la 76e minute, signant le septième but du Bayern, la rencontre s'achevant sur une victoire écrasante (7-0).

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