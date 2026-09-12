Triple coup dur qui perturbe Al-Nassr avant le choc face à Al-Khaleej

Le stade Prince Mohammed bin Fahd accueille une rencontre très attendue entre Al-Khaleej et Al-Nassr, dans le cadre de la septième journée du championnat saoudien de Roshan League.

Al-Nassr aborde ce match avec des absences importantes, après que l'Australien Ange Postecoglou, le directeur technique de l'équipe, a écarté le trio français composé de Kingsley Coman, Ayman Yahya et Abdulrahman Ghareeb de la liste pour affronter Al-Khaleej, rencontre prévue samedi, selon ce qu'a rapporté le journal saoudien « Arriyadiyah ».

Le rapport a précisé que Kingsley Coman souffre de douleurs à l'ischio-jambier, ce qui a poussé Postecoglou à l'écarter de ses plans pour la rencontre face à Al-Khaleej, le staff technique tenant à ne pas prendre de risque avec le joueur et à éviter d'aggraver la blessure.









L'ailier français devrait passer des examens médicaux supplémentaires après le match contre Al-Khaleej, afin de déterminer sa capacité à réintégrer la liste d'Al-Nassr lors de la prochaine rencontre face à Al-Ain, aux Émirats arabes unis.

Al-Nassr se déplacera chez Al-Ain, mardi prochain, au stade Hazza bin Zayed, dans le cadre de la compétition continentale, le staff technique espérant récupérer rapidement Coman si les examens médicaux confirment son aptitude à jouer.

L'absence ne se limitera pas à Coman, puisque Al-Nassr a également perdu les services d'Ayman Yahya, qui souffre d'une blessure à l'adducteur, confirmant son absence pour les rencontres face à Al-Khaleej et Al-Ain.

Abdulrahman Ghareeb manquera lui aussi le match après s'être plaint d'une blessure au métatarse, obligeant Postecoglou à composer avec une liste réduite lors de la rencontre face à Al-Khaleej, notamment compte tenu de l'importance de ce match pour une équipe qui cherche à maintenir la pression sur les formations de tête.

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Ces absences interviennent à un moment où Al-Nassr cherche à préserver son bon début de saison, après avoir récolté 15 points lors des six premières journées, soit cinq victoires pour une seule défaite, concédée face à Al-Ittihad sur le score de 2-1.

Al-Nassr occupe la quatrième place au classement de la Roshan League saoudienne avec 15 points. De l'autre côté, Al-Khaleej connaît un début difficile lors de cette nouvelle saison, l'équipe s'étant contentée de récolter 4 points seulement, ce qui la place à la treizième position.







