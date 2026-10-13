Tresoldi : « Comme un derby, c’était quelque chose ! J’ai parlé avec Klopp et Mancini »

Nicolò Tresoldi, attaquant du Club Bruges, s’est exprimé au micro de Sky Sport à l’issue du match de Ligue des champions remporté 4-3 contre l’Inter, lors duquel il a été décisif avec un triplé : « Je suis presque plus nerveux maintenant que sur le terrain. C’était une soirée folle, indescriptible. J’ai souvent rêvé d’une soirée comme celle-ci, c’est fantastique. »





Quelle joie est-ce pour toi, en tant que supporter de l’AC Milan ?

« J’ai reçu beaucoup de messages de supporters de l’AC Milan avant le match. Je suis surtout heureux pour Bruges et pour tout le football belge. Pour moi, c’était un peu comme un derby, c’est énorme. »





L’équipe d’Italie ?

« C’est encore quelque chose d’énorme. On en parle beaucoup, et des choses fausses se disent aussi. Je sais ce que j’ai dit. Je suis content du parcours que je fais avec l’Allemagne, et puis on verra. Il y a beaucoup d’attaquants meilleurs que moi. »





Que redoutiez-vous chez l’Inter ?

« Nous avons préparé ce match en sachant que c’est la meilleure équipe d’Italie et l’une des meilleures au monde. Nous savions qu’il fallait presser haut pour profiter des erreurs qu’elle pouvait commettre et faire preuve de réalisme devant le but. Nous avons aussi pris du plaisir. L’entraîneur nous a dit de ne pas avoir peur et de jouer en un contre un. »





Vous étiez plus rapides ?

« Nous savons que nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui courent vite et beaucoup. Nous avons aussi eu un peu de chance de nous retrouver en tête. Ils ont également manqué beaucoup d’occasions de but. C’est un match qui a tourné en notre faveur. En seconde période, nous avons vraiment fait un beau match. »





Que te manque-t-il pour dire oui à l’équipe d’Italie ?

« J’ai parlé avec Klopp et Mancini, ainsi qu’avec les fédérations. Je leur ai dit comment je voyais les choses. L’important, c’est qu’ils comprennent. Je suis né et j’ai grandi en Italie, on verra. Pour l’instant, nous avons un Euro que nous voulons gagner, c’est l’un de mes objectifs. Ensuite, on verra. » -