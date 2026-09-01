Le transfert de Nick Woltemade à la Juventus est bouclé. La Vieille Dame se fait prêter l’international allemand pour une saison par Newcastle United, sans option d’achat. L’indemnité de prêt s’élève, selon les informations, entre quatre et cinq millions d’euros.

Woltemade tourne ainsi déjà le dos aux Magpies un an seulement après son transfert de 75 millions d’euros du VfB Stuttgart vers la Premier League, après être tombé dans un trou d’air à Newcastle malgré un départ en fanfare, avec quatre buts lors de ses cinq premiers matches de championnat.

Cela s’expliquait toutefois aussi par le fait que l’entraîneur de Newcastle de l’époque, Eddie Howe, l’avait à un moment fait jouer dans une position nettement plus basse, quasiment comme un numéro 8. C’est du moins ce que Woltemade avait toujours avancé lorsqu’il était interrogé par les médias sur sa disette devant le but.

« On attend de moi un but ou une passe décisive à chaque match. Mais si je ne joue pas en attaque, il m’est nettement plus difficile d’accéder aux zones dangereuses devant le but », a souligné Woltemade en juin dans le stern , avant de s’en prendre ensuite à ses critiques en Angleterre, qui, selon lui, n’avaient pas compris qu’il était désormais utilisé à un autre poste par Howe : « Pourtant, certains experts ont continué à me juger comme un attaquant. Alors on disait : pourquoi Nick marque-t-il si peu de buts ? Pourquoi ne donne-t-il pas plus de passes décisives ? Ce n’étaient pas les bonnes questions, et je ne les ai pas trouvées totalement justes. »

Leipzig et le BVB auraient aussi été sur Woltemade

Le joueur de 24 ans a ensuite perdu sa place de titulaire aussi bien à Newcastle qu’en équipe d’Allemagne. Lors de la Coupe du monde, il n’est entré en jeu que brièvement en seizièmes de finale contre le Paraguay, juste avant le début de la prolongation, puis Woltemade a manqué son tir au but lors de la séance qui a suivi, tout comme Kai Havertz avant lui et Jonathan Tah après lui. L’Allemagne a ainsi vécu un nouveau grand fiasco en Coupe du monde et a été éliminée.

Dernièrement, des rumeurs ont aussi évoqué un retour en Bundesliga, RB Leipzig comme Borussia Dortmund ayant été associés à Woltemade. À Newcastle, il est encore sous contrat jusqu’en 2031.

Les Anglais remplacent entre-temps Woltemade par Matias Fernandez-Pardo. L’international belge de 21 ans, d’origine espagnole, arrive en provenance du LOSC Lille pour une indemnité de transfert évoquée d’environ 60 millions d’euros afin de rejoindre l’équipe du nouvel entraîneur de Newcastle, Matthias Jaissle, qui, selon un reportage de Sport Bild, aurait en réalité vu en Woltemade un élément important pour son équipe.