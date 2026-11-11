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Le Barça se prépare à agir sur le marché des transferts lors du prochain mercato hivernal, à la recherche d'une solution à la crise au poste d'arrière gauche, dans un contexte d'incertitude autour de l'avenir d'Alejandro Balde et d'un possible départ du club catalan.

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Le journal catalan "Sport" a révélé que le Barça surveille la situation de l'Algérien Rayan Aït-Nouri, qui souffre d'un manque de temps de jeu à Manchester City sous la direction de l'entraîneur Enzo Maresca, et qu'il se montre désormais ouvert à un changement d'air lors du mois de janvier prochain, à la recherche d'une occasion de retrouver sa place et d'obtenir des minutes de jeu régulières.

Selon le rapport, le joueur algérien, âgé de 25 ans, n'est pas satisfait de sa situation actuelle à Manchester City, après avoir échoué à s'imposer dans le onze de départ depuis son transfert au club anglais, ce qui le pousse, lui et ses proches, à étudier la possibilité d'un départ en milieu de saison.

Un vieux dossier qui refait surface dans les plans du Barça

"Sport" a souligné qu'Aït-Nouri correspond au profil technique recherché par le Barça, grâce à ses qualités offensives et à ses capacités à faire progresser le ballon, ainsi qu'à son aptitude à évoluer dans les espaces réduits et à collaborer avec ses coéquipiers pour créer une supériorité numérique dans les zones adverses.

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L'intérêt du Barça pour le latéral algérien n'est pas nouveau, puisque la direction sportive du club l'avait déjà suivi avant son transfert à Manchester City, mais le club anglais était alors parvenu à conclure l'opération en sa faveur.

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Manchester City avait recruté Aït-Nouri en juin 2025 en provenance de Wolverhampton, avec un contrat courant jusqu'à l'été 2030, après que le joueur eut affiché des prestations remarquées en Premier League.

Lors de sa dernière saison avec Wolverhampton, le latéral algérien a disputé 37 matches en Premier League, inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives, confirmant ses qualités offensives remarquables, avant de rejoindre l'Etihad Stadium.

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Mais son aventure avec Manchester City ne s'est pas déroulée comme prévu, puisqu'il n'a pas réussi à obtenir un rôle de titulaire, et son avenir est désormais remis en question avec la multiplication des probabilités d'un départ lors de la prochaine période des transferts.

La condition de Manchester City complique la mission du Barça

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Malgré l'intérêt du Barça pour un recrutement d'Aït-Nouri, l'obstacle principal réside dans la formule financière de l'opération, selon ce qu'a indiqué le journal catalan.

"Sport" a précisé que Manchester City ne s'oppose pas à un départ du joueur sous forme de prêt en janvier, mais qu'il préfère inclure une clause obligeant le club emprunteur à acheter définitivement son contrat en juin prochain.

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Cette condition représente un problème pour le Barça, qui cherche à exploiter les opportunités offertes sur le marché des transferts sans s'engager sur des montants importants qui pourraient affecter ses plans de renforcement d'autres postes au cours de l'été prochain.

Le club catalan ne souhaite pas non plus se précipiter pour s'engager dans un investissement financier important, d'autant que la conclusion de l'opération est liée aux évolutions de l'avenir de Baldé, qui dispose encore d'une chance de modifier sa situation au sein de l'équipe.

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L'avenir de Baldé, la clé de l'opération

La démarche éventuelle du Barça pour Aït-Nouri est liée au sort d'Alejandro Baldé, dont le rôle a reculé sous la direction de Hansi Flick, et dont le départ lors du mercato hivernal est devenu une hypothèse envisageable.

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Le journal "Mundo Deportivo" avait révélé dans un précédent rapport que Baldé commençait à accepter l'idée de quitter le Barça à la recherche d'une plus grande chance de temps de jeu, après que sa présence a reculé dans les plans de l'entraîneur allemand, malgré son souhait de retrouver sa place dans le onze de départ.

Des rapports espagnols ont également fait état de l'intérêt de la Roma pour un recrutement du latéral espagnol, tandis que des rapports italiens ont évoqué la présence de la Juventus parmi les clubs qui suivent sa situation, dans un contexte où le Barça pourrait vouloir tirer profit financièrement de son départ.

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Le départ de Baldé représente un défi technique pour le Barça, dans la mesure où il constitue l'une des principales options naturelles au poste de latéral gauche, ce qui rend le recrutement d'un remplaçant adéquat indispensable afin d'éviter de laisser ce poste sans renfort suffisant durant la seconde moitié de la saison.

Manchester United et la Juventus surveillent la star de l'Algérie

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Le Barça ne se déplace pas seul sur le dossier Aït-Nouri, puisque Manchester United surveille la situation du joueur après avoir tenté de le recruter lors de la précédente période des transferts, tandis que la Juventus figure elle aussi parmi les clubs intéressés par ses services.

"Sport" a rapporté que l'agent du joueur, Ali Barat, a tenu plusieurs réunions avec Deco, le directeur sportif du Barça, au cours des derniers mois, pour discuter d'un certain nombre de dossiers liés au marché des transferts, ce qui maintient les canaux de communication ouverts entre les deux parties.

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L'agent avait déjà proposé au Barça la possibilité de recruter le jeune talent Jay Gabriel, dont les rapports indiquent qu'il est proche de rejoindre le Real Madrid.

Entre le désir d'Aït-Nouri de sauver son aventure à Manchester City et le besoin éventuel du Barça de renforcer le poste de latéral gauche, l'opération apparaît comme une occasion adaptée pour les deux parties, mais son issue restera suspendue à la position du club anglais sur les conditions du prêt, ainsi qu'aux évolutions de l'avenir de Baldé au cours des prochaines semaines.