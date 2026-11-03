La tristesse s'est abattue sur le football espagnol, après le décès de Jesús de Miguel Alameda, attaquant de Tenerife, ce mardi, à l'âge de 30 ans, des suites de la grave blessure subie lors du match de son équipe contre Andorre, dans un accident tragique qui a bouleversé l'ensemble du monde du sport.

Selon le journal espagnol « Sport », le club de Tenerife a annoncé le décès de son joueur à huit heures ce mardi matin, une nouvelle qui a plongé le club, ses supporters et la famille du football dans une profonde tristesse, après que le club a publié un communiqué émouvant dans lequel il exprimait la difficulté de trouver des mots pour réconforter les siens face à cette perte tragique.

Le club a déclaré au début de son message : « Nous sommes anéantis par l'intensité de la douleur, nos langues se sont nouées sous le choc, et nous ne pouvons croire que cela soit réel », affirmant sa pleine solidarité avec la famille de Jesús de Miguel, ses proches et tous les supporters de l'équipe.

Tenerife a ajouté : « Il n'y a pas de mots pour consoler, et rien ne peut atténuer ce sentiment empli de tristesse », avant de présenter ses condoléances en déclarant : « Nous sommes aux côtés de sa famille endeuillée et de ses proches, ainsi qu'aux côtés de tous les membres de la famille de Tenerife qui pleurent aujourd'hui cette fin cruelle. »

De son côté, la famille de Jesús de Miguel a exprimé sa gratitude pour tous les messages de soutien et de réconfort qu'elle a reçus, demandant en même temps le plus grand respect de son intimité durant ces moments difficiles qu'elle traverse.

Cette tragédie survient à la suite du grave accident dont l'attaquant a été victime lors de la rencontre entre Tenerife et Andorre, qui s'est tenue au stade Heliodoro Rodríguez López, lorsque la collision s'est produite dans le temps additionnel de la rencontre.

Jesús de Miguel courait depuis le milieu de terrain pour lancer une contre-attaque, avant d'entrer en collision avec le gardien de l'équipe visiteuse, Jesús Owono, qui avait quitté sa surface de réparation pour tenter d'intercepter le ballon.

Le genou du gardien a heurté la poitrine et le visage de l'attaquant, qui s'est effondré au sol sur la pelouse, inconscient, au milieu d'une vive inquiétude qui a poussé les joueurs des deux équipes à réclamer l'intervention immédiate du staff médical.

Les équipes médicales sont intervenues pour soigner le joueur pendant plusieurs minutes sur le terrain, avant de le transporter sur une civière vers une ambulance, puis de là vers l'hôpital universitaire Nuestra Señora de Candelaria.

Le joueur a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire, ce qui a nécessité l'intervention des équipes médicales pour le réanimer lors de son transfert vers l'hôpital. Les tentatives de réanimation ont réussi à rétablir son pouls, mais il est resté inconscient et a été admis en unité de soins intensifs dans un état critique.

Durant les premières heures du mardi matin, le club de Tenerife a annoncé la détérioration de l'état neurologique du joueur, avant d'annoncer plus tard son décès, mettant ainsi fin aux tentatives de le sauver après le tragique accident.