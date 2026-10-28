Trabzon immortalise son nom : Salah reçoit un hommage historique en Turquie

La municipalité de Yomra, rattachée à la ville turque de Trabzon, s'apprête à donner le nom de l'Égyptien Mohamed Salah, vedette de Trabzonspor, à l'une des rues de la région, après avoir achevé les démarches officielles nécessaires et obtenu l'accord du ministère turc des Affaires étrangères, en vue de commencer la préparation des plaques de la nouvelle rue et de fixer la date de son inauguration dans les prochaines semaines.

Mustafa Bıyık, maire de la municipalité de Yomra à Trabzon, a révélé, dans des déclarations à la chaîne « On Sport », que l'idée est née en reconnaissance du statut de Salah et de la grande valeur morale que sa présence au sein de Trabzonspor représente pour les habitants de la région, soulignant que l'arrivée du joueur au club a été accueillie avec une immense joie, au regard des performances footballistiques remarquables et du plaisir qu'il offre aux supporters sur le terrain.

Bıyık a précisé que la municipalité a souhaité transformer ces sentiments de fierté et de bonheur en un hommage officiel, en donnant le nom du joueur à l'une des rues, indiquant que la résidence de Salah dans le périmètre administratif de la région de Yomra a été l'un des facteurs ayant encouragé les responsables à franchir ce pas et à partager avec les habitants leur célébration de la vedette de l'équipe.

Un hommage à Salah approuvé à l'unanimité

Le maire de Yomra a indiqué que la proposition a été soumise au conseil local, où elle a recueilli le soutien de tous les membres, qui l'ont approuvée à l'unanimité sans enregistrer la moindre objection, avant que la municipalité n'entame l'accomplissement des exigences légales nécessaires à la mise en œuvre de la décision.

Prochains matchs TRS Super Lig 08:00 GAZ Regarder

Il a ajouté que la réglementation en vigueur en Turquie impose d'obtenir l'accord du ministère des Affaires étrangères lorsqu'il s'agit de donner à des rues le nom de personnalités étrangères, ce qui a conduit la municipalité à adresser une demande officielle au ministère pour valider le nom de Mohamed Salah.

Bıyık a souligné que l'accord est parvenu en une seule semaine, alors que de telles démarches prennent habituellement plus de temps, en raison de l'examen qu'elles nécessitent des informations relatives à la personnalité proposée et de l'étude de son parcours et de son passé avant que la décision finale ne soit rendue.

Le responsable turc a affirmé que la rapidité d'obtention de l'accord reflète le caractère exceptionnel de cette démarche, précisant que la décision est désormais officiellement validée et que la municipalité se prépare actuellement à commander la fabrication des plaques qui porteront le nom de la vedette de Trabzonspor en vue de leur installation.

Salah se réjouit de cet hommage

Bıyık a révélé que la direction de Trabzonspor a informé Mohamed Salah de la décision par l'intermédiaire des membres de son conseil d'administration, indiquant que le joueur a exprimé sa grande joie face à cet hommage, qui immortalisera son nom dans l'une des rues de la région où il réside.

Il a expliqué que la rue choisie revêt une particularité supplémentaire pour Salah, puisqu'elle se situe sur le trajet qu'il emprunte en voiture lors de son retour à son domicile, ce qui signifie qu'il passera presque quotidiennement par la rue qui portera son nom et qu'il pourra lui-même voir les plaques portant son nom.

Le maire de Yomra a insisté sur le fait que cette démarche constitue un événement sans précédent dans l'histoire de la région et de la ville de Trabzon, étant la première fois qu'une décision est prise de donner le nom d'un footballeur étranger à l'une des rues, ce qui confère à cet hommage une importance particulière aux yeux des responsables locaux.

Date d'inauguration de la rue Mohamed Salah

Concernant les prochaines étapes, Bıyık a affirmé que la municipalité entend prendre contact avec Mohamed Salah et lui adresser une invitation officielle pour assister à la cérémonie d'inauguration de la rue, exprimant son espoir de voir le joueur pouvoir participer à l'événement, afin que cet hommage bénéficie de la célébration qu'il mérite.

Il a ajouté que les travaux se concentreront dans les prochaines semaines sur la fabrication des plaques, leur installation et l'achèvement des préparatifs organisationnels nécessaires, après que la municipalité a obtenu l'accord officiel sur le nom vendredi dernier.

Le maire de Yomra a conclu ses déclarations en affirmant que l'inauguration de la rue est attendue dans un délai de 20 jours, une démarche par laquelle la région cherche à exprimer sa reconnaissance envers Mohamed Salah et à célébrer sa présence au sein de Trabzonspor à travers un hommage officiel qui porte son nom et demeurera le témoin de son statut auprès des habitants de la ville.



