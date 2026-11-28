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L’entraîneur du Deportivo, Antonio Hidalgo, s’apprête à retrouver le FC Barcelone et récupère Zakaria Eddahchouri dans son groupe. Face à l’équipe prolifique de Hansi Flick, l’ancien de la Masia estime que toutes les équipes ont des faiblesses et s’attend à un match âprement disputé dans l’ambiance du Riazor.

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Hidalgo se prépare à des retrouvailles particulières avec le Barça

Hidalgo s’est exprimé devant la presse ce matin au centre d’entraînement d’Abegondo, alors que son équipe achevait sa préparation pour recevoir le Barça . L’entraîneur catalan a reçu une bonne nouvelle au bon moment : Eddahchouri a repris l’entraînement collectif complet avant la rencontre.

Ce match revêt une importance personnelle particulière pour Hidalgo. Avant de devenir entraîneur, il a passé près de dix ans à se former à la célèbre Masia du FC Barcelone, entre 12 et 21 ans.

Malgré ses liens avec les visiteurs, Hidalgo entend avant tout voir le Deportivo livrer une bataille acharnée à domicile. Il estime qu’un match se gagne au combat et prévient que l’ambiance du Riazor soumet les équipes visiteuses à une forte pression.

Le Deportivo veut exploiter les faiblesses du Barça

Hidalgo ne sous-estime pas l’ampleur du défi, mais reste convaincu que ses joueurs peuvent poser des problèmes à leurs adversaires. Il a confirmé qu’Eddahchouri était prêt à jouer son rôle dans le dispositif tactique.

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« Il s’est entraîné avec nous toute la semaine et est prêt à figurer dans le groupe », a déclaré Hidalgo au sujet de la disponibilité d’Eddahchouri, cité par Marca.

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« Toutes les équipes ont des points faibles. Comme chaque semaine, nous essayons d’expliquer aux joueurs où nous pensons pouvoir leur faire mal. Nous devons aussi leur expliquer les points forts de l’adversaire, les situations dans lesquelles il peut nous faire mal, travailler là-dessus et, à partir de là, espérer que davantage de choses que nous avons préparées se produiront que de choses qu’ils ont préparées. »

Le maintien reste la seule priorité

Le Deportivo aborde cette rencontre en ayant pleinement conscience de la menace offensive que représente l’équipe de Flick. Le Barça marque en moyenne plus de trois buts par match, ce qui en fait une équipe particulièrement difficile à contenir. Malgré l’enthousiasme suscité par la venue d’un adversaire de renom au Riazor, Hidalgo refuse de laisser son groupe perdre de vue son objectif principal de la saison. Il a répété que le maintien dans l’élite était le seul véritable objectif du club galicien.

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« Nous devons garder les idées claires et savoir que notre objectif principal est de rester dans cette division », a conclu Hidalgo. « C’est ce que nous nous sommes fixé en début d’année et c’est pour cela que nous devons continuer à travailler. »

Un test au Riazor attend l’équipe de Flick

Place désormais au terrain : le Deportivo va tenter de mettre en pratique au Riazor le travail accompli cette semaine. Quel que soit le résultat face à l’équipe prolifique de Flick, cette rencontre constitue une nouvelle étape importante dans la lutte du Deportivo pour le maintien. Hidalgo espère que la préparation de ses joueurs et le soutien du public local leur permettront de livrer une prestation mémorable.