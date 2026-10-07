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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
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Tout s'effondre : évolution radicale dans le destin de Carvajal

Mercato
Getafe
Real Madrid
D. Carvajal
Espagne

Où va se diriger l'ancien capitaine du Real Madrid ?

Un rapport de presse espagnol a révélé un revirement radical dans le dossier du transfert de l'arrière droit espagnol Dani Carvajal, ancienne star du Real Madrid, vers les rangs de Getafe, en cette période.

Carvajal est en droit de rejoindre n'importe quel club, sans être soumis aux restrictions des périodes de transfert, en tant que joueur libre, après l'expiration de son contrat avec le Real Madrid, à la fin de la saison dernière.

De son côté, le journal « Mundo Deportivo » a révélé que Carvajal ne reviendra pas en Liga, du moins pour le moment, contrairement aux rapports qui faisaient état hier de la conclusion d'un accord avec Getafe, et il ne reste plus que l'approbation de la Ligue espagnole de football.

Ángel Torres, président du club de Getafe, a déclaré à l'émission « El Chiringuito » : « Il n'y a rien. Tout s'est effondré. »

Il a ajouté : « Rien de nouveau. Il n'y a pas d'accord, et on ne peut pas annuler ce qui n'a pas été convenu. Nous allons essayer. »

Il a poursuivi ses déclarations : « Toutes les parties doivent donner leur accord : la Ligue espagnole de football, le joueur et le club. Rien ne se passera aujourd'hui. »

Le journal catalan a indiqué que les raisons de cette situation restent inconnues, bien que tous les indices pointent vers un problème lié aux règles du fair-play financier, de sorte qu'il ne disposera pas du plafond salarial nécessaire pour recruter Carvajal.


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