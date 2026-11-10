« Tout le monde sait que je suis un milieu de terrain » : De Jong adresse un message décisif à Flick

La star néerlandaise Frenkie de Jong a mis fin à la polémique entourant son nouveau poste, affirmant d'un ton qui ne laisse place à aucune interprétation : « Tout le monde sait que je suis un milieu de terrain », rejetant l'idée d'une reconversion en défenseur sur le long terme, malgré sa disposition à se sacrifier pour l'équipe en cas de besoin.

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a utilisé le joueur néerlandais à des postes défensifs inhabituels (comme défenseur central et arrière/défenseur droit) en guise de solution tactique et pour pallier les absences et les blessures au sein de l'équipe.

De Jong (29 ans) a livré une excellente prestation lors de la victoire du FC Barcelone 2-1 face à l'Atlético de Madrid au stade Metropolitano, avant de rejoindre l'effectif de la sélection néerlandaise pour les matchs de la Ligue des nations.

À son arrivée au camp d'entraînement, le joueur néerlandais s'est exprimé sur la chaîne ESPN au sujet des deux prochaines rencontres contre la Grèce vendredi prochain et l'Allemagne le lundi suivant. Au cours de l'entretien, il a confirmé s'être remis de sa blessure et a insisté sur le caractère provisoire de ses tâches défensives.

Concernant la possibilité de jouer comme arrière ou défenseur central sur le long terme, le Néerlandais a écarté cette éventualité en déclarant : « Si l'entraîneur me demande de jouer en défense, je le ferai, mais ce ne sera pas le cas sur le long terme. Tout le monde sait que je suis un milieu de terrain. »

Le milieu de terrain a souligné que jouer à un poste reculé dans la ligne défensive n'est pas une nouveauté dans sa carrière, plusieurs entraîneurs renommés lui ayant déjà demandé d'évoluer comme défenseur central à l'Ajax et au FC Barcelone.

De Jong a déclaré : « D'autres entraîneurs l'ont fait. À l'Ajax, et au FC Barcelone parfois aussi, avec Koeman à un moment donné, et avec Xavi à plusieurs reprises. »

Son état de forme physique

Frenkie a été clair dans sa réponse aux doutes concernant sa forme physique, déclarant : « Je me sens bien et fort, j'ai juste besoin de retrouver mon rythme de jeu. »

Il a également répondu à une question sur le fait de savoir s'il se sentait capable de jouer les quatre-vingt-dix minutes entières, en affirmant : « On verra. Je me sens bien. »

Un message aux détracteurs

Le Néerlandais a également évoqué la raison pour laquelle il est apprécié des joueurs alors qu'il ne bénéficie pas de la même considération de la part du public, déclarant au réseau ESPN : « Les gens ne regardent pas les matchs régulièrement. Ils sont peu nombreux à suivre les quatre-vingt-dix minutes entières. Ils ne comprennent pas vraiment le jeu, et ne réalisent pas ce qui se passe sur le terrain, ni pourquoi les décisions sont prises. »

Il a également estimé que les statistiques de buts et de passes décisives constituent un obstacle à l'évaluation de son niveau : « La façon la plus simple d'évaluer un joueur est, bien sûr, de regarder s'il marque ou s'il fait des passes décisives. Me concernant, ces chiffres sont bien plus faibles, évidemment. »

Le brassard de capitaine

De Jong a indiqué qu'il était prêt à endosser le brassard de capitaine en l'absence de Virgil van Dijk, précisant : « C'est à l'entraîneur de l'annoncer, mais c'est envisageable. »

Selon le joueur, la décision finale dépendra du choix du sélectionneur national, Xavi Hernández.