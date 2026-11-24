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Gustavo Varela est l’immense surprise de cette saison en Serie A. Hier encore, lors de la victoire 3-0 de son club, Monza, contre la Fiorentina, le Portugais né en 2005 a marqué et régalé le public en inscrivant un doublé. Son deuxième but, marqué d’une superbe talonnade, résume à lui seul sa prestation. Avec ces deux réalisations, Varela compte désormais 11 buts en championnat et occupe la deuxième place du classement des buteurs, derrière Donyell Malen (premier avec 12 buts).

L’INTER EN PREMIÈRE LIGNE

Nous vous avons déjà parlé de la présence du directeur sportif de l’Inter, Dario Baccin, au Brianteo pour assister à Monza-Fiorentina, ainsi que du fait que l’Inter soit actuellement en première ligne pour l’avant-centre portugais. Mais en Italie, l’Inter n’est pas le seul club à avoir Varela dans le viseur pour les prochaines fenêtres de transfert, d’abord en janvier, puis l’été prochain. La Juventus et Naples sont également dans la course, tous deux à la recherche de renforts et d’une nouvelle puissance de feu en attaque.

LA JUVENTUS ET NAPLES

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Fabrizio Romano fait le point : « Monza a recruté Varela pour 2 à 3 millions d’euros : Benfica dispose d’un droit de s’aligner sur une offre pour lui, mais pas d’une clause de rachat. Le club ne peut pas payer une somme fixée pour le récupérer, mais si une autre équipe fait une offre à Monza, le club portugais a cinq jours pour s’aligner. À défaut, il toucherait 20 % de la plus-value réalisée lors d’une future revente. Mais même s’il s’alignait sur l’offre, Benfica devrait trouver un accord avec Varela : son retour ne serait pas automatique », peut-on lire sur TuttoJuve.com.

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« Les clubs s’activent vraiment beaucoup autour de lui, ils sont nombreux sur les rangs. L’Inter vient l’observer pour la quatrième fois avec Dario Baccin et Simone Lo Schiavo, poursuit Romano. Naples et la Juve sont sur le dossier depuis longtemps : Naples a rencontré les agents à plusieurs reprises et entretient d’excellentes relations avec eux. Manna a recruté Rafa Marin et Alisson Santos auprès de la même agence. La Juve a également eu des contacts au sujet de Varela. Monza peut le vendre en janvier : c’est une possibilité très réelle. Si une offre globale de 30 à 35 millions d’euros arrive, l’affaire pourrait être conclue dès janvier. L’Inter a pris note, mais affirme disposer de quatre attaquants et considère pour le moment Varela comme un investissement pour l’été : Naples et la Juve sont plus pressés de recruter en janvier. »

BILAN ET FAIR-PLAY FINANCIER

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De son côté, Gianluca Di Marzio analyse la situation de Varela sur le marché des transferts : « Monza sait parfaitement que c’est le moment de tirer le meilleur parti du capital sportif et financier dont il dispose. Le club ne refusera donc pas d’envisager sérieusement une vente à un prix élevé, afin que la somme obtenue, qui pourrait atteindre 25 à 30 millions d’euros, voire davantage, serve à recruter plusieurs joueurs, comme il l’a fait cet été, pour améliorer encore son effectif. »

« L’Inter continue de le suivre, Arsenal et Barcelone sont également intéressés, ajoute Di Marzio, comme le rapporte TuttoJuve.com. Certains clubs ont davantage besoin de recruter le joueur dès maintenant : il s’agit de la Juventus et de Naples, mais ce sont aussi les deux clubs soumis au plus grand nombre de contraintes, tant sur le plan du bilan que du fair-play financier. Par conséquent, rapporte TuttoJuve.com, ils parviendront difficilement à négocier un paiement immédiat d’une somme aussi importante. Une rencontre entre les agents de Varela et Monza aura lieu cette semaine pour présenter les clubs qui souhaitent le recruter. »