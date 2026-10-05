Tout commence à la maison : Mbappé envoie un premier signal à Mourinho

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a commencé ses entraînements chez lui, puisqu'après son arrivée à Madrid ce lundi, soit environ une heure après la reprise des entraînements de l'équipe sous la houlette de l'entraîneur José Mourinho.

L'attaquant français a bouclé une séance d'entraînement individuelle dans l'après-midi à la Cité du Real Madrid, sa première séance d'entraînement sur la pelouse du stade de Valdebebas depuis la trêve internationale, selon le journal « Marca ».

Mbappé a effectué la séance d'entraînement en solitaire, s'entraînant à la fois en salle et sur le terrain, avec et sans ballon, ce qui témoigne d'une bonne réaction de son genou aux entraînements.

L'attaquant du Real poursuit son processus de récupération dans le but de participer au match de samedi prochain face à Villarreal, dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Espagne, au stade Santiago-Bernabéu.

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Mbappé arrive à cette étape après une absence de dix jours loin de l'Espagne, puisqu'il s'est blessé au genou gauche le 25 septembre, lors du premier match de la France durant la trêve internationale, et après avoir passé un examen médical à Valdebebas le 26 septembre, il a été autorisé à poursuivre sa période de récupération loin du terrain d'entraînement, avec l'accord du club et de Mourinho lui-même.

Cette blessure a suscité des inquiétudes au sein de la Maison Blanche, car il s'agit du même genou qui lui a causé de nombreux problèmes la saison dernière, et à l'époque, son traitement n'avait pas été exempt de polémique, puisque l'attaquant avait cherché à obtenir un deuxième avis médical en dehors de l'Espagne, et avait passé ces jours-là loin de Valdebebas, un voyage qui, malgré l'accord du Real Madrid, avait suscité quelques inquiétudes à son sujet.







