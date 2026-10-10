Tournant historique : Mourinho se débarrasse du cauchemar du Real Madrid

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, met l'accent sur la préservation de l'intégrité physique de ses joueurs et sur leur pleine disponibilité, après que l'équipe a réussi à atteindre la mi-octobre sans enregistrer la moindre nouvelle blessure au sein de son effectif, une première qui ne s'était pas produite au cours des dix dernières années, exception faite des joueurs souffrant de blessures remontant à la saison passée.

Selon le journal espagnol « AS », Mourinho considère le maintien de la disponibilité de l'ensemble de ses joueurs comme l'une de ses principales priorités en ce début de saison, ce qu'il a souligné lors de la conférence de presse qui a précédé la rencontre face à Villarreal, hier vendredi, lorsqu'il a redirigé le débat de la polémique soulevée autour de la pratique du vélo par Kylian Mbappé vers l'état physique de ses joueurs.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Vous voulez une histoire ? Je touche du bois, parce que le football reste le football, mais vous voulez une histoire ? Je vais vous la raconter : c'est la première fois au cours des dix dernières années que le Real Madrid atteint la mi-octobre sans avoir un seul joueur blessé. »

Mourinho a exclu de son propos trois joueurs qui souffrent encore de blessures remontant à la saison passée, à savoir Ferland Mendy, Éder Militão et Rodrygo, ainsi que Raúl Asencio, qui a finalement subi une opération chirurgicale pour soigner une fracture du tibia, après en avoir souffert des séquelles pendant plusieurs mois.

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L'entraîneur portugais avait abordé ce dossier avant la trêve internationale, lors de la conférence de presse qui a précédé le match contre Elche, expliquant la nature du travail mené par le club pour réduire les blessures.

Mourinho a déclaré : « Nous travaillons ici dans le cadre d'un plan global, naturel et professionnel, reposant sur une très bonne collaboration entre tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je veux dire les joueurs, qui sont les plus importants, et le staff technique qui comprend des personnes qualifiées dans les domaines des sciences du sport, de la prévention, du renforcement musculaire et des entraînements individuels, en plus du suivi des signaux subtils qui peuvent apparaître avant que les problèmes ne surviennent, ainsi que le staff médical qui participe fortement à ce système global, à travers énormément de travail invisible. »

Hormis les quatre joueurs mentionnés, le reste de l'effectif, soit 22 joueurs, est désormais pleinement à la disposition de Mourinho avec la reprise des compétitions, à un moment où il est difficile d'établir des comparaisons avec les saisons précédentes, en raison du changement intervenu dans le calendrier des matchs cette année du fait de la nouvelle longue trêve internationale.

C'est pourquoi la comparaison avec les saisons passées s'appuie sur la dernière journée de la Liga ayant précédé la trêve internationale d'octobre, alors que les deux premières journées de la Ligue des champions avaient déjà été disputées.

Un examen des dix dernières années révèle une série de problèmes et de blessures dont a souffert le Real Madrid, le total des matchs manqués par ses joueurs atteignant lors de certaines saisons 60 rencontres en raison des différentes blessures.

Saison 2026-2027

Rodrygo, Ferland Mendy et Éder Militão n'ont jusqu'à présent pas pu disputer leur premier match cette saison, en raison des blessures contractées la saison passée dont ils continuent de souffrir. Le défenseur brésilien devrait faire son retour après la trêve internationale de novembre, lorsque le Real Madrid disputera trois matchs consécutifs au stade Santiago-Bernabéu face au Celta Vigo, au PSV Eindhoven et à Alavés.

Thiago et Endrick ont également manqué les premiers matchs en raison de problèmes mineurs survenus lors de la préparation de la nouvelle saison, tandis qu'Aurélien Tchouaméni n'a pu participer qu'à partir du cinquième match de la saison, qui était le premier de l'équipe en Ligue des champions, à cause de problèmes physiques dont il souffrait depuis la Coupe du monde.

Raúl Asencio a dû subir une opération chirurgicale pour soigner une fracture de fatigue à la jambe droite, qui affectait son état depuis plusieurs mois. Ainsi, aucun joueur n'a manqué le moindre match en raison d'une blessure contractée après le début de la saison actuelle.

Les absences de la liste disponible de Mourinho pour la reprise des compétitions se limitent au joueur de l'académie Raúl Asencio, ainsi qu'à Rodrygo, Ferland Mendy et Éder Militão, qui souffrent tous de blessures remontant à la saison passée.

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Saison 2025-2026

La saison a débuté sans Ferland Mendy, Endrick et Jude Bellingham, le joueur français souffrant d'une déchirure du tendon proximal du muscle droit antérieur de la cuisse droite, qui l'a éloigné des terrains pendant six mois.

Quant à l'attaquant brésilien, il a été absent quatre mois en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, tandis que le joueur anglais a décidé de subir une opération à l'épaule après la fin de la Coupe du monde des clubs, afin de se débarrasser de douleurs dont il souffrait depuis une luxation de l'épaule contractée près de deux ans auparavant.

La saison a débuté de manière similaire à la précédente, après qu'Eduardo Camavinga a subi une entorse qui l'a éloigné des terrains pendant un mois, tandis qu'Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal ont souffert de différentes blessures musculaires. Hormis les trois joueurs qui ont débuté la saison blessés, le total des absences a atteint 18 matchs sur les dix premières rencontres.

Lors du dernier match avant la trêve d'octobre, face à Villarreal, Xabi Alonso n'a pu compter sur Carvajal, Trent Alexander-Arnold et Rüdiger, en raison de blessures contractées au cours de la même saison, tandis que Mendy était absent en raison de la blessure dont il souffrait depuis la saison précédente.

Après le retour de la trêve, Dean Huijsen et Dani Ceballos ont rejoint la liste des blessés, en raison de problèmes musculaires mineurs qui ont écarté chacun d'eux pendant deux matchs.

Saison 2024-2025

Eduardo Camavinga s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement avant le début des compétitions, après avoir contracté une entorse du ligament latéral interne du genou gauche lors de l'entraînement qui a précédé d'un jour le match de la Supercoupe d'Europe.

Les blessures se sont ensuite enchaînées, Jude Bellingham, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz, Dani Carvajal, Kylian Mbappé et Thibaut Courtois étant passés par l'infirmerie.

Le total des matchs manqués par ces joueurs a atteint 32 rencontres sur les dix premières confrontations officielles de l'équipe, tandis que Mendy, Militão et Rodrygo ont souffert de quelques problèmes physiques, sans toutefois manquer le moindre match.

Carlo Ancelotti est arrivé au dernier match avant la trêve, qui opposait l'équipe à Villarreal, sans Courtois, David Alaba et Brahim Díaz. Ce match a vu Carvajal subir une grave blessure au genou droit, lors d'une intervention malheureuse avec Yeremy Pino.

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Saison 2023-2024

Dani Ceballos s'est blessé le quatrième jour de la préparation de la nouvelle saison, lors des entraînements à Valdebebas, tandis qu'Arda Güler et Ferland Mendy ont dû quitter la tournée de l'équipe aux États-Unis avant son terme.

Chacun d'eux a été absent près de deux mois, tandis que la première semaine de compétition a été marquée par une série de blessures sévères qui ont frappé l'équipe. Deux jours avant le coup d'envoi de la Liga, Thibaut Courtois a subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, puis la même blessure s'est répétée avec Éder Militão dès le début de la seconde période du match d'ouverture à San Mamés.

Ainsi, Ancelotti a perdu deux éléments essentiels de son système défensif jusqu'au printemps, tandis que Vinicius Junior a manqué quatre matchs en raison d'une blessure au biceps fémoral droit, et Carvajal est resté éloigné de deux matchs à cause de douleurs à la jambe droite.

Par ailleurs, Arda Güler a subi une nouvelle rechute de sa blessure, avant que la rechute ne se répète une seconde fois plus tard, tandis que David Alaba a souffert d'un problème aux adducteurs de la cuisse droite. Le total des matchs manqués par les joueurs en raison des blessures a atteint 52 rencontres sur les 11 premières confrontations. Ancelotti a disputé le dernier match avant la trêve sans Courtois, Militão, Alaba et Arda Güler, avant qu'Alaba ne revienne à l'issue de la trêve internationale, tandis que Ceballos a rejoint la liste des absents.

Saison 2022-2023

Une légère entorse à la cheville a perturbé la préparation de Dani Carvajal pendant six jours, tandis qu'Álvaro Odriozola a manqué le match de la Supercoupe en raison de douleurs au mollet, et Rodrygo n'a pu participer aux deux premières journées de la Liga à cause d'une fatigue à la cuisse droite.

Le total des matchs manqués par ces joueurs, auxquels s'ajoutent les problèmes physiques mineurs rencontrés par Carvajal, Militão, Jesús Vallejo, Nacho Fernández, Toni Kroos, Lucas Vázquez et Karim Benzema, a atteint 21 rencontres sur les neuf premières confrontations officielles.

Cette saison-là a également connu une longue trêve internationale à une période semblable à l'actuelle, soit avant le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar. Thibaut Courtois, Luka Modric et Lucas Vázquez ont manqué pour blessure le premier match après la trêve internationale, qui opposait le Real Madrid à Osasuna.

Saison 2021-2022

La saison a connu une grande vague de blessures, et la pandémie de coronavirus a également affecté la préparation de Karim Benzema, David Alaba et Álvaro Odriozola, sans toutefois les priver de participer au moindre match.

Avant le début de la saison, Toni Kroos a subi une blessure à la région du pubis qui l'a écarté pendant deux mois, tandis que Dani Ceballos a souffert d'une déchirure de l'un des ligaments, qui l'a éloigné des terrains pendant plus de quatre mois.

Lors du dernier match avant la trêve d'octobre, Ancelotti n'a pu compter sur Marcelo, Ferland Mendy, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Gareth Bale et Mariano Díaz.

Andriy Lunin, David Alaba, Luka Modric et Luka Jovic ont également été absents à différentes périodes au cours du premier mois et demi environ de compétition. Le total des matchs manqués par les joueurs en raison des blessures a atteint 60 rencontres sur dix confrontations.

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Saison 2020-2021

La saison, qui s'est déroulée pendant la pandémie de coronavirus, a débuté par une trêve internationale, si bien que le Real Madrid n'a disputé que quatre matchs avant la deuxième trêve. Malgré le faible nombre de matchs, le total des absences dues aux blessures contractées par Dani Carvajal, Éder Militão, Marcelo, Odriozola, Toni Kroos, Isco, Eden Hazard, Marco Asensio et Lucas Vázquez a atteint 16 matchs.

Mariano Díaz a également été absent en raison d'une opération des amygdales, et n'était pas disponible pour jouer. Zinédine Zidane a dû composer avec six absences lors du match ayant précédé la trêve, et quatre absences lors du match ayant suivi le retour de la trêve internationale. Saison 2019-2020 Marco Asensio a subi la blessure la plus grave durant la préparation de la saison, après avoir contracté une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe lors d'un match amical face à Arsenal.

Lors du dernier match avant la trêve, Zidane n'a pu compter sur Thibaut Courtois, Nacho Fernández, Ferland Mendy, Marcelo et Asensio lui-même.

Fede Valverde, Luka Modric, Isco, James Rodríguez, Eden Hazard, Rodrygo, Brahim Díaz et Mariano Díaz sont également passés par l'infirmerie au cours des dix premiers matchs officiels.

Le total des matchs manqués par les joueurs en raison des blessures a atteint 45 rencontres sur dix confrontations.

Saison 2018-2019

Marcelo, Dani Carvajal et Isco ont manqué le match de la défaite face à Alavés, à un moment où le Real Madrid, dirigé par Julen Lopetegui, traversait une période de net déclin.

L'entraîneur basque n'a pas non plus pu compter sur Jesús Vallejo lors de plusieurs matchs en début de saison. Ce fut l'une des dernières saisons les moins touchées par les blessures en début d'exercice, le total des absences n'ayant atteint que 12 matchs sur les 11 premières confrontations.

Saison 2017-2018

Keylor Navas, Dani Carvajal, Theo Hernández, Marcelo, Mateo Kovacic, Gareth Bale et Karim Benzema ont manqué la victoire sur l'Espanyol, lors du match ayant précédé la deuxième trêve internationale.

Contrairement à la saison actuelle, l'équipe de Zinédine Zidane a connu un grand nombre de blessures en début de saison, le total des absences ayant atteint 32 matchs sur les dix premières confrontations.

Marco Asensio, Toni Kroos et Raphaël Varane ont également souffert de blessures durant les premières phases de la saison. Saison 2016-2017 Marcelo, Casemiro et Luka Modric ont manqué le match nul face à Eibar sur le score de 1-1 au stade Santiago-Bernabéu.

Avant cela, Keylor Navas, Pepe, Marcelo, Isco, Gareth Bale et Karim Benzema ont manqué un ou plusieurs matchs, portant le total des absences à 23 rencontres sur les dix premières confrontations officielles.



