Tottenham conclut un transfert historique avec Manchester City

Le club de Tottenham Hotspur est parvenu à un accord avec Manchester City pour le transfert de l'ailier brésilien Savinho, lors de l'actuel mercato estival, dans une opération dont le montant total pourrait atteindre 85 millions de livres sterling.

Tottenham doit verser 75 millions de livres sterling comme montant de base pour finaliser l'opération, auxquels s'ajoutent 10 millions de livres sterling sous forme de primes et de bonus liés aux performances du joueur, selon les informations du site « The Athletic ».

Tottenham travaille à la conclusion de deux opérations avec Manchester City pour le recrutement de Savinho et de l'attaquant égyptien Omar Marmoush, après avoir enregistré des avancées dans les négociations concernant les deux joueurs.

Les négociations de Tottenham pour le recrutement de Marmoush se poursuivent, dans le cadre d'une opération distincte du transfert de Savinho. Ce dernier ne figurait pas dans la liste de City lors du match perdu par l'équipe face à Arsenal (0-3) en Community Shield.

Tottenham avait manifesté son intérêt pour recruter Savinho dès l'été dernier, lorsque le club était entré en négociations avec Manchester City au sujet d'une opération d'une valeur d'environ 50 millions d'euros, soit l'équivalent de 43,3 millions de livres sterling ou 58,2 millions de dollars, mais le club anglais n'était pas disposé à se séparer de l'ailier brésilien à ce moment-là. À la suite de cela, Manchester City avait prolongé le contrat de Savinho en octobre dernier, le liant au club jusqu'en 2031.

Tottenham a renouvelé son intérêt pour le recrutement du joueur lors du mercato actuel, dans sa volonté de renforcer ses options offensives, après que l'équipe a beaucoup souffert des blessures qui ont touché plusieurs de ses joueurs, au premier rang desquels Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Dominic Solanke et Wilson Odobert.

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Savinho a débuté sa carrière à l'académie du club brésilien de l'Atlético Mineiro, avant de rejoindre le club français de Troyes, propriété du groupe « City Football Group » (CFG), en 2022. Le joueur a connu des prêts au club néerlandais du PSV Eindhoven et au club espagnol de Gérone, l'un des clubs appartenant au même groupe, avant de rejoindre définitivement Manchester City en 2024 dans une opération d'une valeur de 40 millions d'euros.

Savinho, âgé de 22 ans, a disputé 53 matchs avec Manchester City, au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré 12 passes décisives, mais il n'a été titulaire que lors de sept matchs de Premier League la saison dernière sous la conduite de l'entraîneur Pep Guardiola.

Le transfert de Savinho vers le nord de Londres constitue la dernière opération de Tottenham lors d'un été très actif sur le marché des transferts, après que le club a dépensé au total 229,5 millions de livres sterling pour recruter Sandro Tonali, Matheus Fernandes et Jan Paul van Hecke. Tottenham a également recruté Andy Robertson, Marcos Senesi et Martin Dubravka lors de transferts libres.

Bien que la valeur totale de l'opération Savinho soit inférieure au coût de l'opération Sandro Tonali, qui pourrait atteindre 100 millions de livres sterling au profit de Newcastle United, le transfert de l'ailier brésilien constituera un record dans l'histoire des ventes de Manchester City.

L'opération dépassera ainsi le précédent record du club, à savoir le transfert de l'attaquant argentin Julián Álvarez vers l'Atlético Madrid en 2024, dans une opération d'une valeur totale de 82 millions de livres sterling.

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