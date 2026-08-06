Jan-Christian Dreesen, président du directoire du Bayern Munich, s’est montré enthousiaste face à la très forte demande de billets du FCB pour la saison à venir. « Le nombre de demandes de billets que nous recevons actuellement est absolument incroyable », a déclaré Dreesen lors d’un événement de presse à Munich. L’Allianz Arena, dans la capitale bavaroise, affiche complet à chaque match de Bundesliga à domicile depuis de nombreuses années déjà, une tradition qui se poursuivra bien sûr la saison prochaine.

La raison ? La demande dépasse très largement la capacité du stade, fixée à 75 000 spectateurs. Comme exemple extrême, Dreesen a cité le duel contre le Borussia Dortmund, pour lequel il a fait état de « près de 350 000 demandes ». Les Munichois auraient ainsi pu remplir leur enceinte presque cinq fois.

Même pour le match à domicile le moins populaire, il y a eu selon Dreesen 135 000 demandes de billets, le patron du Bayern n’ayant pas voulu révéler qui serait l’adversaire lors de cette rencontre. « Nous pourrions remplir n’importe quel stade du pays avec nos propres supporters, même lors des matches à l’extérieur. Ce n’est pas de l’arrogance, c’est simplement un fait », a-t-il déclaré.

Combien coûte un abonnement au Bayern Munich ?

Dreesen a ainsi constaté une évolution extrêmement positive depuis qu’il a pris ses fonctions au FCB. « C’est complètement fou. En 14 ans de présence ici, je n’ai encore jamais vécu cela », a-t-il expliqué. En matière de prix des billets, les Munichois font en outre partie des clubs les plus accessibles pour les supporters : l’abonnement le moins cher pour l’Allianz Arena coûte seulement 180 euros, ce qui place le club au deuxième rang de Bundesliga derrière Hoffenheim.

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Le vendredi 28 août, le Bayern recevra le VfB Stuttgart pour l’ouverture de la saison de Bundesliga, dans une nouvelle édition de la finale de Coupe, dans une Allianz Arena à guichets fermés.