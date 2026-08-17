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Rian Rosendaal

Traduit par

Torrents montre immédiatement son bon visage à l’Ajax

Jong Ajax vs Emmen
Jong Ajax
Emmen
Eerste Divisie

La nouvelle recrue Jofre Torrents montre immédiatement son bon visage à l’Ajax. Le latéral gauche arrivé du FC Barcelone est en effet présent mardi soir lors du match à domicile de Jong Ajax contre le FC Emmen en Keuken Kampioen Divisie. 

Torrents se trouve à proximité du directeur technique Jordi Cruijff, qui l’a arraché à Barcelone. Le jeune défenseur de couloir a signé lundi un contrat de quatre ans à la Johan Cruijff ArenA. 

Diego Pugno s’est illustré en première période : l’attaquant italien a inscrit un doublé. Emre Ünüvar a également trouvé le chemin des filets pour Jong Ajax, qui a finalement perdu 4-6 contre le FC Emmen.

Cruijff suivait Torrents depuis un bon moment, lui qui était lié à Barcelone jusqu’à la mi-2028. Le directeur technique semblait d’abord miser sur un prêt, mais il est finalement parvenu à enrôler le gaucher sur une base permanente.

Torrents va lutter avec Caio Henrique et Owen Wijndal pour une place à l’Ajax. Ce dernier pourrait encore partir, même s’il laisse une impression solide cette saison et qu’un transfert ne va pas forcément de soi en raison de son salaire élevé.  

L’Ajax a déjà recruté deux latéraux gauches cet été avec Henrique et Fouad Zahouani. Le Marocain a toutefois été recruté dans un premier temps pour Jong Ajax, avec qui il a débuté le 7 août contre le FC Dordrecht.

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