Tony lâche le morceau : « Tuchel m'a rendu impuissant face à mon fils ! »

Ivan Toney, l’attaquant de l’équipe d’Angleterre et du club saoudien Al-Ahli, a confié avec émotion ne pas avoir pris part à la Coupe du monde 2026 avec les « Trois Lions ». Son fils lui en demande d’ailleurs régulièrement la raison.

Convoqué après une saison exceptionnelle avec Al-Ahli, l’attaquant n’a pourtant pas encore disputé la moindre minute, l’entraîneur allemand Thomas Tuchel privilégiant l’expérimenté Harry Kane.

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Dans des propos recueillis par le journal britannique Mirror, l’attaquant a confié : « Mon fils me demande pourquoi j’ai fait tout ce voyage de l’Arabie saoudite aux États-Unis sans jouer le moindre match. Ses mots m’ont laissé sans voix, car je ne maîtrise pas ma participation ; c’est une décision qui revient à l’entraîneur. »

Il a ajouté en riant : « Je lui ai dit : “Mon fils, ton père attend sa chance. Il vient aux matchs et aux entraînements pour voir mes coéquipiers.” Quand il est venu m’embrasser, il s’est soudainement éloigné et m’a demandé : “Où sont Rice et Saka ?” »

Tony, l’un des meilleurs attaquants anglais de la saison écoulée, a terminé deuxième meilleur buteur du championnat Roshen avec 32 réalisations et guidé Al-Ahly vers un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions d’Asie, ainsi qu’en Super Coupe nationale.



