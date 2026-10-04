Toni Kroos désigne le meilleur milieu de terrain du monde

L'Allemand Toni Kroos, ancienne star du Real Madrid, a fait l'éloge des qualités techniques et physiques de l'Anglais Jude Bellingham, estimant qu'il possède les atouts pour devenir le meilleur milieu de terrain du monde, à condition de retrouver l'intégralité de sa condition physique et d'atteindre son meilleur niveau, malgré les critiques dont il fait l'objet en Angleterre.

Les propos de Kroos ont été tenus lors de son apparition dans l'émission « Kroos et Kroos : la Coupe du monde à la loupe », qu'il anime aux côtés de son frère Felix Kroos sur la plateforme TikTok, avec la participation de l'ancien défenseur anglais Rio Ferdinand, au cours de laquelle il a évoqué les capacités de Bellingham et son avenir avec le Real Madrid.

Kroos a déclaré : « Pour moi, Bellingham est l'un des milieux de terrain les plus complets au monde, et s'il est à son meilleur niveau, je pense qu'il est le meilleur milieu de terrain du monde, ou qu'il peut l'être. »

L'éloge de la star allemande revêt une importance particulière, car il a côtoyé Bellingham au Real Madrid lors de la saison 2023-2024, qui les a vus être sacrés champions de la Liga, de la Ligue des champions et de la Supercoupe d'Espagne, ce qui a permis à Kroos de découvrir de près les qualités du joueur anglais sur le terrain.

Kroos a précisé que Bellingham possède un mélange rare de puissance physique, de talent technique et d'intelligence tactique, en plus de sa capacité à remporter les duels, à marquer des deux pieds et à exceller dans le jeu aérien, sans oublier ses aptitudes à percer la surface de réparation adverse.

La star allemande a souligné que la polyvalence de Bellingham lui confère un grand avantage, puisqu'il est capable de construire les attaques depuis l'arrière, d'évoluer au milieu de terrain, de jouer entre les lignes et de contribuer offensivement, ce qui en fait un joueur dont les qualités sont difficiles à cantonner à un seul poste, mais qui nécessite une utilisation tactique adaptée pour tirer parti de ses capacités.

Kroos a abordé les critiques dont Bellingham fait l'objet en Angleterre, expliquant que les joueurs sont souvent confrontés à des pressions et à des critiques plus importantes dans leur pays, en raison de l'attention médiatique et populaire croissante dont ils font l'objet, affirmant que ces critiques ne reflètent pas nécessairement leurs réelles qualités.

Kroos estime que le principal défi pour Bellingham ne concerne pas ses capacités techniques, mais sa capacité à retrouver sa condition physique et sa confiance en lui, de manière à pouvoir afficher son meilleur niveau de façon continue et à contribuer à l'équilibre entre les rôles défensifs et offensifs du Real Madrid.

La star allemande a conclu son évaluation en affirmant que Bellingham possède les qualités requises pour se hisser en tête de la liste des meilleurs milieux de terrain du monde, soulignant qu'atteindre le sommet de sa condition physique pourrait lui donner l'avantage sur tous ses concurrents à ce poste.