Tolu fait une déclaration audacieuse sur le statut de l’Ajax

Tolu Arokodare place la barre haut à l’Ajax, considéré par l’immense attaquant comme le plus grand club des Pays-Bas. La recrue estivale veut emmener le club amstellodamois en Ligue des champions le plus vite possible, comme il l’a confié à ESPN.

« L’Ajax est bien sûr le plus grand club du championnat néerlandais », conclut l’attaquant prêté par Wolverhampton Wanderers. « Nous le savons en tant qu’équipe, en tant que joueurs, en tant que fans de football. Tout le monde le sait. »

Malgré la déclaration de Tolu, l’Ajax ne joue pas en Ligue des champions. Et il reste même à voir si l’équipe de l’entraîneur Míchel atteindra la phase principale de la Ligue Conférence.

« Avec tout le respect que je dois à la Ligue Conférence, ce n’est pas là que l’Ajax veut être en tant qu’équipe. Tu veux jouer en Ligue des champions », affiche Tolu au sujet de ses ambitions, juste avant la double confrontation contre le FC Sion en barrages de la Ligue Conférence.

Tolu a commencé son aventure à l’Ajax avec un objectif clair. « L’objectif principal de cette saison est donc évidemment de gagner des matches, de remporter le titre et de revenir à la bonne place. À savoir la qualification pour la Ligue des champions. »

Mais la reine des compétitions est encore loin pour le moment, comme le sait aussi l’avant-centre d’1,97 mètre. « Pour l’instant, nous sommes en Ligue Conférence et nous allons nous concentrer sur ce qui nous attend. Nous nous concentrons sur notre tâche, à savoir atteindre la Ligue Conférence. Nous nous focalisons sur le retour à la place qui nous revient. »