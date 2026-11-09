Le Barça a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de son hôte, l'Atlético Madrid, sur le score de 2-1, lors de l'affiche de la 12e journée du championnat d'Espagne, après avoir renversé son retard d'un but inscrit par Giuliano Simeone à la dixième minute, grâce à un doublé de Fermín López, qui a égalisé avant la fin de la première période, puis marqué le but de la victoire à la 66e minute, sur une passe de Lamine Yamal.

À l'issue de cette rencontre palpitante au stade Metropolitano, l'arbitre Alberola Rojas a reçu les éloges de l'expert espagnol en arbitrage Barrenechea Montero, ancien arbitre international, qui a évalué sa prestation dans les colonnes du quotidien catalan « Mundo Deportivo ».

Montero, dont l'article s'intitulait « Une prestation arbitrale tout en sérénité d'Alberola Rojas », a estimé que l'arbitre avait livré un match équilibré et bien géré les accrochages et les contestations, tout en saluant son application de la règle de l'avantage.

Malgré l'intensité de cette affiche et les nombreux duels entre les joueurs des deux équipes, l'expert catalan a considéré que l'arbitre avait réussi à garder le contrôle du match sans recourir à un excès de sanctions.

Voici le texte de l'article :

« Dans un match marqué par l'engagement et l'intensité, l'arbitre Alberola Rojas a été bien positionné tout au long de la rencontre, sifflant les fautes avec justesse, et il a su donner de la fluidité au match grâce à une application correcte de la règle de l'avantage.

L'arbitre a fait preuve de confiance dans ses prises de décision et a géré avec sagesse les duels et les accrochages qu'a connus le match.

Tout en gardant le contrôle de la rencontre et en s'appuyant sur un arbitrage préventif, il a veillé à entretenir un dialogue continu avec les joueurs et les entraîneurs, s'est montré indulgent à leur égard et n'a pas sanctionné leurs protestations.

Il a brandi des cartons jaunes à l'encontre de Baena, pour avoir fait tomber Lamine Yamal et interrompu une attaque prometteuse, de Bernal, pour avoir retenu Cardoso, de Llorente, pour une faute sur Adeyemi, et de Bobb, pour avoir retenu Pedri.

Quant à l'assistance vidéo, dirigée par Iglesias Villanueva, elle n'a pas eu à intervenir sur des actions litigieuses, et n'a donc pas attiré l'attention tout au long du match.

En résumé : Alberola Rojas est sorti de ce match par la grande porte, après avoir livré une prestation arbitrale des plus sereines et équilibrées. »