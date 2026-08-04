Tjaronn Chery est fier de la prestation du NEC contre l’Olympiakos. Lors du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, le score a été de 0-0 sur le sol grec. Une belle performance du NEC, qui a connu une préparation agitée.

Cela avait tout à voir avec Kodai Sano, qui s’est désisté au dernier moment pour ce match. Le milieu de terrain japonais est parvenu à un accord avec le PSV pour son transfert, ce qui l’a conduit à décider de ne pas jouer. Plus tôt dans la journée, il avait expliqué à Dick Schreuder qu’il ne voulait pas jouer.

« Oui, au final, nous savions bien sûr qu’il y avait beaucoup d’intérêt pour Sano », commence Chery dans un entretien avec Noa Vahle sur Ziggo Sport. « Nous savions que le PSV était tout proche d’un accord, donc au final je comprends totalement ce garçon. »

« Il va demain au PSV pour la visite médicale et, au final, il ne voulait pas prendre le risque de se blesser ce soir. Nous le comprenons tous totalement », a déclaré Chery, qui n’en veut donc nullement à son coéquipier.

Jamiro Monteiro a été désigné au dernier moment pour remplacer Sano au milieu de terrain. « Il a très bien joué », estime Chery. « Nous avons donc aussi récupéré de bons joueurs. »

« Je pense que vous avez pu voir que nous avons une excellente équipe », juge avec fierté le capitaine en repensant au match nul contre l’Olympiakos. « L’entraîneur voudra encore quelques joueurs en plus et il y aura sûrement aussi quelques départs, mais au final nous avons une bonne direction qui va gérer cela. Donc nous n’en avons pas peur. »

Ainsi, ce n’est un secret pour personne que Sami Ouaissa aimerait encore réaliser un transfert cet été. Le joueur décisif attend un rapprochement de Feyenoord, mais les Rotterdamois temporisent pour le moment. Le directeur technique Dévy Rigaux n’entrera probablement en action que lorsqu’Anis Hadj Moussa sera vendu.