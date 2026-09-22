Titulaire de l’Ajax victime d’une blessure au genou et indisponible pour une longue période

Kasper Dolberg a quitté le stage du Danemark en raison d’une blessure au genou, comme l’a annoncé l’Ajax mardi après-midi par le biais de ses canaux officiels. Alexander Bah s’est également blessé. Il est remplacé par l’Ajacide Anton Gaaei.

Dolberg avait été convoqué la semaine dernière pour la première fois depuis près d’un an avec la sélection danoise, mais il ne fera donc pas son retour.

L’attaquant s’est blessé au genou lors d’une séance d’entraînement mardi. La gravité exacte de la blessure reste encore à déterminer. Selon la fédération danoise, il est « indisponible pour une période prolongée ».

Dolberg compte jusqu’à présent 56 sélections avec le Danemark et a inscrit douze buts sous le maillot de la sélection nationale.

L’attaquant de 28 ans a disputé 9 matches cette saison avec les Amstellodamois sous les ordres du nouvel entraîneur Míchel. Il a marqué à trois reprises et a également délivré trois passes décisives.

Outre Dolberg, Abdellah Ouazane (Maroc), Viktor Tsygankov (Ukraine), Jorthy Mokio (RD Congo), Oscar Gloukh (Israël), Dies Janse (Jong Oranje), Joffre Torrents (Espagne U20), Marc Ter Stegen (Allemagne) et Maarten Paes (Indonésie) ont été convoqués.