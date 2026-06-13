La Premier League a annoncé que tirer les cheveux d’un adversaire « ne conduira pas forcément à un carton rouge direct », conformément aux nouvelles directives arbitrales pour la saison prochaine.

Selon le communiqué officiel, un carton rouge ne sera brandi que si le geste est accompagné d’« une force excessive et/ou de violence ». Dans les autres cas, l’arbitre pourra se contenter d’un carton jaune.

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Cette précision fait suite aux expulsions de la star de Manchester United Lisandro Martínez, du défenseur d’Everton Michael Keane et du joueur de Sunderland Daniel Ballard, qui avaient été sanctionnés la saison dernière pour avoir tiré les cheveux d’un adversaire, selon l’agence « Reuters ».

Cette précision s’inscrit dans un ensemble de principes destinés à guider les arbitres dans l’application des lois du jeu lors de la saison à venir.

L’instance a précisé que les retenues sur un adversaire feraient l’objet d’une surveillance renforcée, incitant les arbitres à sanctionner tout geste hors du jeu proprement dit mais ayant un impact tangible sur l’intégrité physique de l’adversaire.

Les arbitres prêteront également une attention accrue à la protection des gardiens de but et sanctionneront tout joueur provoquant un contact sans véritable intention de jouer le ballon, dès lors que cela affecte la capacité du gardien à effectuer une parade.