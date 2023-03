Tirage au sort de la Ligue des Champions : Ca ne sera pas simple pour le Real et Manchester City

Il y aura forcément un grand spectacle à l’occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions, avec de belles affiches en perspective.

Ce vendredi, à Nyon en Suisse, se tient le tirage au sort des quarts de finale et aussi des demies de la Ligue des Champions. Les huit dernières équipes en course dans cette épreuve reine vont connaitre leurs opposants et le chemin qui les sépare de la grande finale, programmée le samedi 10 juin prochain à Istanbul.

Quels sont les clubs toujours en course en Ligue des Champions ?

AC Milan, Chelsea, Bayern Munich, Benfica, Inter, Manchester City, Real Madrid, Naples sont les derniers rescapés de cette C1. Les Italiens se sont invités en force, tandis que les Français n’ont plus aucun représentant depuis l’élimination du PSG (aux dépens du Bayern Munich). Le Real d’Ancelotti aura forcément fort à faire pour conserver son trophée. Désigné comme l’un des favoris de la compétition, Manchester City n’aura pas non plus la tâche facile. L’équipe à éviter pourrait être Naples, vu qu’elle dévaste tout sur son passage cette saison.

Sur quelle chaine et quel streaming pour suivre le tirage ?

En France, le tirage au sort de la Ligue des Champions sera diffusé simultanément sur Canal+ et RMC Sport. Il vous sera aussi possible de suivre le match en streaming, via les plateformes dédiées des deux groupes.

Le mode d’emploi du tirage au sort

Aucune restriction n’est prévue pour ce tirage. Il sera intégral. Les équipes d'une même association nationale n'étaient pas autorisées à s'affronter lors de la phase de groupes ou des huitièmes de finale. Cette interdiction est désormais levée. On peut peut donc avoir potentiellement un derby de Milan au programme. Toutes les combinaisons peuvent être choisies vendredi, et on saura aussi les potentielles oppositions en demi-finales.

Le programme des derniers tours de la Ligue des Champions

Quarts de finale

Matches aller : 11-12 avril

Matchs retour : 18-19 avril

Demi-finales

Matches aller : 9-10 mai

Matchs retour : 16-17 mai

Finale

Samedi 10 juin à Istanbul