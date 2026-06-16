Thomas Tuchel subit une pression immense : le sélectionneur de l’Angleterre pourrait être limogé après la Coupe du monde

Selon le journal allemand BILD, Thomas Tuchel pourrait être limogé de son poste de sélectionneur de l’Angleterre après la Coupe du monde. Une clause de performance incluse dans son contrat autorise en effet la FA à le démettre en cas de résultats insatisfaisants.

En vertu de cette disposition, la FA pourrait le limoger sans préavis si les performances du groupe lors du tournoi s’avéraient insatisfaisantes. Les Three Lions visent ouvertement le sacre mondial, une ambition qui accentue la pression sur les épaules de l’Allemand.

Mark Bullingham, président de la Fédération anglaise de football, a refusé de donner plus de détails, estimant qu’une telle clause est « normale » et figure dans tous les contrats signés avec la FA.

Cette situation peut toutefois surprendre, puisque, en février dernier, la Fédération avait réaffirmé sa confiance en Tuchel et prolongé son contrat jusqu’en milieu d’année 2028.

« La réalité, c’est qu’il s’agit d’un entraîneur de haut niveau très convoité », explique Bullingham à ce sujet. « Et nous savions que nous avions quelqu’un qui faisait un excellent travail. Nous ne pouvons pas attendre de lui qu’il se contente de rester les bras croisés et d’attendre de voir comment les choses évoluent. »

Les Three Lions entament la Coupe du monde mercredi soir face à la Croatie, puis affronteront le Ghana et le Panama.

Avant même le coup d’envoi, Tuchel doit déjà composer avec un premier souci médical : Toni Livramento a déclaré forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Trevoh Chalobah a été appelé en renfort, devançant Trent Alexander-Arnold. Découvrez ici les raisons de ce choix.