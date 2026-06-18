Thomas Tuchel a affiché son agacement avant la rencontre Angleterre-Croatie (4-2). Après la rencontre, le sélectionneur des Three Lions a critiqué la présence envahissante des photographes, qui a perturbé sa concentration durant l’hymne national britannique.

Pour son premier match de Coupe du monde à 52 ans, le technicien allemand, déjà vainqueur de la Ligue des champions, de la Coupe du monde des clubs, de la DFB-Pokal et de la Ligue 1, tenait à savourer l’instant.

Il s’était promis d’apprécier pleinement les hymnes nationaux, mais son plan a vite été réduit à néant. « Je dois vous dire quelque chose », a-t-il lancé en conférence de presse, exprimant spontanément sa frustration.

« Je supplie la FIFA de modifier la disposition des photographes pendant l’hymne national, car je ne pouvais pas voir mon équipe. C’était un moment très spécial aujourd’hui, et je me tenais devant un mur de cinquante photographes sans pouvoir voir le moindre joueur. Cela a un peu gâché mon expérience d’aujourd’hui. »

« C’est très émouvant pour moi. Écoutez, quand j’étais jeune, et même quand j’ai commencé à entraîner, c’était quelque chose dont je n’osais même pas rêver : avoir une telle carrière. »

« J’ai ressenti l’ambiance et ce que signifie participer à une Coupe du monde. C’est tout simplement formidable, et je me suis senti extrêmement vivant ces deux derniers jours. Je ne voulais être nulle part ailleurs dans le monde qu’ici », a-t-il ajouté.

La FIFA n’a pas encore réagi à cette demande, mais elle pourrait revoir le positionnement des photographes. Grâce à ce succès face à la Croatie, l’Angleterre aborde sereinement ses prochaines rencontres de groupe : contre le Ghana le 23 juin, puis face au Panama le 27 juin.