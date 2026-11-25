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La légende française Thierry Henry s'est montrée admirative du niveau affiché par le Real Madrid sous la direction de son entraîneur José Mourinho, après la victoire spectaculaire face au PSV Eindhoven en Ligue des champions. Selon lui, la Maison Blanche possède tous les atouts pour figurer parmi les grands favoris au titre européen cette saison.

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Mené au score, le Real Madrid a renversé le PSV Eindhoven pour s'imposer largement (5-1) et poursuivre son parcours parfait dans la compétition européenne. Avec cinq victoires consécutives, cette série a renforcé la confiance au sein de l'équipe et suscité l'admiration des analystes, d'autant que le rendement des joueurs s'est nettement amélioré lors des derniers matchs.

Lors de son intervention sur CBS Sports, Thierry Henry est revenu sur la progression de la Maison Blanche, soulignant que le niveau actuel du Real Madrid en fait un sérieux prétendant au titre en Ligue des champions, au vu des progrès visibles d'un match à l'autre.

« Le Real Madrid a livré un match superbe et, à ce niveau, il fait partie des grands favoris pour remporter la Ligue des champions. Ils progressent nettement semaine après semaine. Il se passe quelque chose de spécial au Real Madrid, attention », a déclaré l'ancienne star d'Arsenal et du FC Barcelone, selon des propos rapportés par Foot Mercato.

Thierry Henry n'est pas le seul à avoir salué le travail de José Mourinho au Real Madrid. L'Anglais Jamie Carragher a lui aussi mis en avant la capacité du technicien portugais à remettre l'équipe sur les bons rails après la période difficile qui a suivi la défaite face à l'Atlético de Madrid.

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Pour Jamie Carragher, la victoire contre le FC Barcelone lors du Clásico a constitué un tournant majeur pour l'équipe : José Mourinho a su gérer les critiques et la pression pour ramener le Real Madrid à son meilleur niveau, ce qui s'est reflété dans ses résultats en Ligue des champions.

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Thierry Henry salue la personnalité de Jude Bellingham

Thierry Henry a consacré une partie de son intervention à saluer la star anglaise Jude Bellingham , qui a joué un rôle important dans le sursaut du Real Madrid face au PSV Eindhoven : son entrée en seconde période a changé le visage de l'équipe et l'a aidée à revenir au score puis à s'imposer.

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Le champion français s'est dit admiratif des qualités techniques et de la personnalité du milieu de terrain anglais. Selon lui, porter le maillot numéro 5 (celui de Zidane) au Real Madrid représente une lourde responsabilité, mais Jude Bellingham a su gérer cette pression et s'imposer par ses performances et son caractère sur le terrain.

Prenant la défense de Jude Bellingham face aux critiques dont il a fait l'objet en Angleterre, Thierry Henry a déclaré : « Bellingham est un joueur incroyable dans sa manière de jouer. Porter le numéro 5 au Real Madrid n'a rien de facile, mais il donne l'impression que ça l'est. Sa personnalité est remarquable. »

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Il a ajouté : « Je n'arrive pas à croire que les gens aient douté de lui dans son pays. Mais il a répondu à ses détracteurs par ce qu'il fait aujourd'hui, et il leur a répondu à la Coupe du monde. Il répond toujours par son attitude et ses performances. »

Les éloges de Thierry Henry illustrent l'estime dont jouit Jude Bellingham, d'autant que l'international anglais est devenu l'un des éléments les plus suivis du Real Madrid. Il a prouvé sa capacité à supporter la pression et à peser dans les moments décisifs, confirmant que les critiques dont il a fait l'objet n'ont pas entamé son influence sur le terrain.