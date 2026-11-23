Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Thibaut Courtois et José Mourinho se sont exprimés lundi après-midi en conférence de presse avant le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSV. Les deux équipes s’affronteront mardi soir à 21 h au Santiago Bernabéu.

Courtois, en particulier, a tenu des propos élogieux sur le club d’Eindhoven. Le gardien belge entretient un lien particulier avec le PSV et le considère même comme son club préféré aux Pays-Bas. « C’est un beau club et, en plus, il est tout près de chez moi. J’aurais préféré jouer à Eindhoven demain plutôt qu’au Bernabéu. C’est agréable de jouer contre le PSV », a-t-il déclaré, selon Voetbal International.

La sympathie du gardien pour le PSV tient aussi à son passé au KRC Genk. Au centre de formation du club belge, plusieurs joueurs rêvaient de rejoindre un jour Eindhoven. « À l’époque, certains garçons à Genk rêvaient parfois de jouer pour le PSV », a expliqué Courtois.

Le gardien, aujourd’hui âgé de 34 ans, n’a jamais eu l’occasion de jouer pour le PSV. Un ancien coéquipier a toutefois franchi le pas : Marco Ospitalieri a quitté le centre de formation de Genk pour celui du PSV. Courtois s’est souvenu de ce transfert pendant la conférence de presse.

Publicité Publicité

Sur le terrain aussi, le Belge s’attend à une confrontation intéressante. Il voit le PSV comme une équipe qui aime attaquer, mais qui prend également des risques. « Ils marquent beaucoup de buts, mais ils en encaissent aussi pas mal. »

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Mourinho a lui aussi montré qu’il ne sous-estimait pas le PSV. L’entraîneur portugais estime qu’au vu de ses performances, le club d’Eindhoven aurait dû récolter davantage de points en Ligue des champions. « Le PSV mérite plus de points dans cette compétition que ceux dont il dispose actuellement. C’est une magnifique équipe, avec d’excellents joueurs », a-t-il souligné.

Mourinho a notamment insisté sur l’expérience de l’effectif du PSV. L’entraîneur a cité entre autres Filip Kostic et Ivan Perisic, qui évoluent selon lui au plus haut niveau du football européen depuis de nombreuses années. Le fait que le PSV figure actuellement parmi les équipes qui marquent le moins en Ligue des champions ne change rien à son regard sur l’équipe de Peter Bosz.

Publicité

Mourinho doit également composer avec le calendrier chargé du Real Madrid. Le club madrilène a encore joué samedi contre le Celta de Vigo et dispose donc de peu de temps pour préparer le match face au PSV. « Trois jours entre deux matchs, c’est très bien, mais deux jours, c’est difficile. C’est comme ça, mais ce n’est pas facile », a conclu l’entraîneur portugais.