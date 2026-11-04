Theo Janssen a été impressionné par Kodai Sano mercredi soir, comme il l’a confié à Ziggo Sport. Si le PSV n’a pas réussi à arracher un résultat face au Club Bruges (1-2), le buteur a fait très forte impression.

« J’ai trouvé Sano très bon, de toute façon », commence Janssen. « Il a beaucoup de mordant, il récupère énormément de deuxièmes ballons. Il est très porté vers l’avant, mais il fait aussi sa part de travail défensif pour l’équipe. »

« Il s’est vraiment adapté sans difficulté au niveau du PSV, mais je vais même te dire autre chose », poursuit Janssen. « Il va dépasser ce niveau. Il est tellement bon. Tellement bon. Il va vraiment franchir un palier. »

Janssen est même convaincu que Sano peut atteindre le plus haut niveau, et plus vite qu’on ne le pense. « S’il continue à jouer comme il le fait actuellement, ça ne m’étonnerait pas qu’il parte dès la fin de cette saison. Pour beaucoup d’argent. »

« Ça se voit. C’est agréable d’avoir un milieu de terrain qui joue aussi bien au football. Mais c’est aussi agréable d’en avoir un qui récupère beaucoup de deuxièmes ballons et en fait ensuite bon usage. C’est ce qu’il fait à chaque fois. »

La passion avec laquelle joue Sano plaît aussi à Janssen. « Il se porte vers l’avant et est incisif dans les duels. Et il fait tout ça avec beaucoup d’engagement. À un moment, sur le côté, on l’a vu commettre une petite faute et il s’est mis dans tous ses états. Il était en colère contre tout et tout le monde. »

« Il a une bonne vision du jeu, il sait prendre la profondeur, il passe devant… Et il garde encore la lucidité nécessaire pour donner le ballon au bon moment. Ce garçon a tellement de qualités. »