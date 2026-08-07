Le transfert de la star égyptienne Mohamed Salah à Trabzonspor n'était pas le scénario attendu pour la carrière de l'un des joueurs les plus marquants de sa génération.

Il y a environ 8 mois, son départ de Liverpool semblait acté, après qu'il eut évoqué le sentiment que certaines personnes ne souhaitaient pas son maintien au sein du club.

Selon un article du journaliste James Horncastle, publié dans « The Athletic », l'annonce anticipée de ce départ, en mars dernier, a donné à Salah et à son agent Ramy Abbas suffisamment de temps pour négocier avec les clubs désireux de le recruter, mais sa destination est restée inconnue jusqu'aux tout derniers jours.

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Et ce, alors que Salah était, il y a un an seulement, l'un des principaux candidats au Ballon d'Or, après avoir contribué à 61 buts lors de la saison du sacre de Liverpool en Premier League.

Mais sa dernière saison a été marquée par un recul important et surprenant de sa production offensive, ses contributions aux buts ayant baissé de 45 %. Il a également perdu le soutien dont il bénéficiait de la part de Trent Alexander-Arnold et Luis Díaz, apparaissant moins déterminant au regard de son salaire exceptionnel.

« Un paradoxe évident »

Selon James Horncastle, le paradoxe apparaît évident : Salah, qui était il y a un an seulement dans la course au Ballon d'Or, a désormais rejoint Trabzonspor, dans une démarche qui ne reflète pas nécessairement le statut dont il jouissait au sommet du football européen.

Le journaliste estime que cela ne constitue pas une dévalorisation du championnat turc ou de Trabzonspor, bien au contraire : si Salah (34 ans) est toujours le même joueur que celui qui s'est illustré en 2025, alors la réussite du club turc à le recruter représente un grand exploit.

Mais le paysage européen a également changé : le Real Madrid, qui aurait pu considérer Salah comme un « Galactique » il y a quelques années, a désormais d'autres calculs, tandis que le Barça construit son avenir autour de Lamine Yamal, que le Bayern Munich mise sur Michael Olise, que le Paris Saint-Germain dispose d'un ensemble de talents comme Désiré Doué et Bradley Barcola, et que l'AC Milan compte Christian Pulisic.

C'est pourquoi le transfert de Salah diffère de ceux d'autres stars, comme Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite et Lionel Messi à l'Inter Miami.

Ronaldo a en effet rejoint le championnat pour devenir l'une des figures sportives majeures du projet « Vision 2030 » saoudien, tandis que Messi est parti à Miami dans le cadre d'un projet visant à étendre la présence du football dans le sud de la Floride, avant l'organisation par les États-Unis de la Coupe du monde 2026, selon l'article.

Quant au transfert de la star égyptienne à Trabzonspor, il soulève une question : le niveau de Salah a-t-il commencé à se rapprocher de celui du championnat turc, classé neuvième en Europe, plutôt que de celui des meilleurs championnats ?